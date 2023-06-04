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Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 04.06.2023 (обновлено: 10:04 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации - РИА Новости, 04.06.2023
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации
Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи, рассказал РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T04:38
2023-06-04T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 июн — РИА Новости. Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате).&quot;Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, с июня во все призывные пункты поступило устное распоряжение "по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт".Ранее активист пророссийского подполья из соседней Николаевской области рассказывал РИА Новости о том, что в Николаеве в пункты мобилизации ВСУ стали забирать с улиц всех мужчин без разбора.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.
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в мире, украина, киев, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации

В подконтрольной Киеву части Херсонской области мобилизуют прямо из очередей за гумпомощью

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 июн — РИА Новости. Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате).
«

"Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с июня во все призывные пункты поступило устное распоряжение "по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт".
Ранее активист пророссийского подполья из соседней Николаевской области рассказывал РИА Новости о том, что в Николаеве в пункты мобилизации ВСУ стали забирать с улиц всех мужчин без разбора.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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