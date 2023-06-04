https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html

Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации

Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации - РИА Новости, 04.06.2023

Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации

Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи, рассказал РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T04:38

2023-06-04T04:38

2023-06-04T10:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 июн — РИА Новости. Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате)."Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.По его словам, с июня во все призывные пункты поступило устное распоряжение "по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт".Ранее активист пророссийского подполья из соседней Николаевской области рассказывал РИА Новости о том, что в Николаеве в пункты мобилизации ВСУ стали забирать с улиц всех мужчин без разбора.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.

https://ria.ru/20230525/prigovory-1874228043.html

украина

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, херсонская область , вооруженные силы украины