https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации - РИА Новости, 04.06.2023
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации
Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи, рассказал РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T04:38
2023-06-04T04:38
2023-06-04T10:04
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 июн — РИА Новости. Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате)."Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.По его словам, с июня во все призывные пункты поступило устное распоряжение "по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт".Ранее активист пророссийского подполья из соседней Николаевской области рассказывал РИА Новости о том, что в Николаеве в пункты мобилизации ВСУ стали забирать с улиц всех мужчин без разбора.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается занятой украинскими войсками.
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в мире, украина, киев, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации
В подконтрольной Киеву части Херсонской области мобилизуют прямо из очередей за гумпомощью