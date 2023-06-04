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В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 04.06.2023
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11:49 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 04.06.2023
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт из-за некомпетентности и провалов его правительства, заявил бывший советник... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:49
2023-06-04T11:49
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт из-за некомпетентности и провалов его правительства, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел&quot;, — утверждает он.По словам Соскина, на Украине становится все больше недовольных правлением Зеленского из-за провалов ВСУ и некомпетентности его правительства. Он предполагает, что украинского лидера может ждать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе за власть в стране.&quot;Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать&quot;, — подытожил бывший советник.Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что многие военнослужащие ВСУ помышляют об устранении президента Украины Владимира Зеленского, бездумно жертвующего соотечественниками.
https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: против Зеленского на Украине выстраивается внутренний фронт

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт из-за некомпетентности и провалов его правительства, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел", — утверждает он.

По словам Соскина, на Украине становится все больше недовольных правлением Зеленского из-за провалов ВСУ и некомпетентности его правительства. Он предполагает, что украинского лидера может ждать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе за власть в стране.
«

"Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать", — подытожил бывший советник.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что многие военнослужащие ВСУ помышляют об устранении президента Украины Владимира Зеленского, бездумно жертвующего соотечественниками.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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