https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 04.06.2023
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт из-за некомпетентности и провалов его правительства, заявил бывший советник... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:49
2023-06-04T11:49
2023-06-04T11:49
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Против президента Украины Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт из-за некомпетентности и провалов его правительства, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел", — утверждает он.По словам Соскина, на Украине становится все больше недовольных правлением Зеленского из-за провалов ВСУ и некомпетентности его правительства. Он предполагает, что украинского лидера может ждать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе за власть в стране."Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать", — подытожил бывший советник.Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что многие военнослужащие ВСУ помышляют об устранении президента Украины Владимира Зеленского, бездумно жертвующего соотечественниками.
https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
Экс-советник Кучмы Соскин: против Зеленского на Украине выстраивается внутренний фронт