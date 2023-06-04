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Американский офицер раскрыл, какой удар Путин нанес ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023
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16:37 04.06.2023 (обновлено: 16:39 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/udar-1876092424.html
Американский офицер раскрыл, какой удар Путин нанес ВСУ
Американский офицер раскрыл, какой удар Путин нанес ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023
Американский офицер раскрыл, какой удар Путин нанес ВСУ
Российская армия практически оставила Украину без какой-либо противовоздушной обороны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:37
2023-06-04T16:39
в мире
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Российская армия практически оставила Украину без какой-либо противовоздушной обороны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Их системы ПВО были практически уничтожены&quot;, — отметил офицер.По его словам, у Украины почти не осталось систем ПВО после того, как они были уничтожены точными ударами российской армии. Оставшиеся системы могут защитить только небольшие районы, в которых они расположены, и, скорее всего, также будут уничтожены, что позволит России использовать больше воздушных сил против ВСУ, указал Макгрегор.&quot;Путин в этом плане делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Киев всего, что у него осталось, и превратить в кошмар любую попытку поддержать украинские силы к востоку от Днепра&quot;, — подытожил эксперт.Ранее бывший советник Пентагона заявлял, что российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ.
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в мире, украина, россия, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Американский офицер раскрыл, какой удар Путин нанес ВСУ

Полковник Макгрегор: Россия практически уничтожила украинскую противовоздушную оборону

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Российская армия практически оставила Украину без какой-либо противовоздушной обороны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Их системы ПВО были практически уничтожены", — отметил офицер.

По его словам, у Украины почти не осталось систем ПВО после того, как они были уничтожены точными ударами российской армии. Оставшиеся системы могут защитить только небольшие районы, в которых они расположены, и, скорее всего, также будут уничтожены, что позволит России использовать больше воздушных сил против ВСУ, указал Макгрегор.
«

"Путин в этом плане делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Киев всего, что у него осталось, и превратить в кошмар любую попытку поддержать украинские силы к востоку от Днепра", — подытожил эксперт.

Ранее бывший советник Пентагона заявлял, что российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ.
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