https://ria.ru/20230604/udar-1876092424.html

Американский офицер раскрыл, какой удар Путин нанес ВСУ

Американский офицер раскрыл, какой удар Путин нанес ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023

Американский офицер раскрыл, какой удар Путин нанес ВСУ

Российская армия практически оставила Украину без какой-либо противовоздушной обороны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:37

2023-06-04T16:37

2023-06-04T16:39

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Российская армия практически оставила Украину без какой-либо противовоздушной обороны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Их системы ПВО были практически уничтожены", — отметил офицер.По его словам, у Украины почти не осталось систем ПВО после того, как они были уничтожены точными ударами российской армии. Оставшиеся системы могут защитить только небольшие районы, в которых они расположены, и, скорее всего, также будут уничтожены, что позволит России использовать больше воздушных сил против ВСУ, указал Макгрегор."Путин в этом плане делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Киев всего, что у него осталось, и превратить в кошмар любую попытку поддержать украинские силы к востоку от Днепра", — подытожил эксперт.Ранее бывший советник Пентагона заявлял, что российская армия возьмет под контроль Левобережную Украину после разгрома наступающих сил ВСУ.

https://ria.ru/20230604/soldaty-1876068233.html

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в мире, украина, россия, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины