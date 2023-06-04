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Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ у Херсона - РИА Новости, 04.06.2023
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10:57 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/udar-1876051075.html
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ у Херсона
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ у Херсона - РИА Новости, 04.06.2023
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ у Херсона
Соединения группировки "Днепр" нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в районе Дарьевки на левобережье Днепра в Херсонской области, в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:57
2023-06-04T10:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в районе Дарьевки на левобережье Днепра в Херсонской области, в Херсоне уничтожили 2 лодки, два 120-миллиметровых миномета и гаубицу Д-30 противника вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении за сутки уничтожены: 2 лодки противника, 120 миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения в районе острова Корабелов в Херсоне; 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения в промышленном районе Херсона; гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Дарьевка, потери - 10 военнослужащих ВСУ погибли, 5 получили ранения различной степени тяжести, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сообщил собеседник агентства. По его словам, также на херсонском направлении артиллерийским огнем "уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами, потери противника - 10 погибших военных ВСУ". Как добавил источник, "в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены: наблюдательный пункт противника, убиты 3 военных ВСУ; позиция одного из подразделений ВСУ в районе села Казацкое, потери - 6 военнослужащих ВСУ погибли, 4 раненых, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя". Также, по его словам, в районе Казацкого "уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения".
https://ria.ru/20230604/forsirovanie-1876045619.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Херсон
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ у Херсона

Соединения группировки "Днепр" нанесли удар по месту размещения ВСУ у Херсона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 июн – РИА Новости. Соединения группировки "Днепр" нанесли удар по месту размещения подразделения украинских войск в районе Дарьевки на левобережье Днепра в Херсонской области, в Херсоне уничтожили 2 лодки, два 120-миллиметровых миномета и гаубицу Д-30 противника вместе с боекомплектами и расчетами этих орудий, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении за сутки уничтожены: 2 лодки противника, 120 миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения в районе острова Корабелов в Херсоне; 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения в промышленном районе Херсона; гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Дарьевка, потери - 10 военнослужащих ВСУ погибли, 5 получили ранения различной степени тяжести, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, также на херсонском направлении артиллерийским огнем "уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами, потери противника - 10 погибших военных ВСУ".
Как добавил источник, "в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены: наблюдательный пункт противника, убиты 3 военных ВСУ; позиция одного из подразделений ВСУ в районе села Казацкое, потери - 6 военнослужащих ВСУ погибли, 4 раненых, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя".
Также, по его словам, в районе Казацкого "уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская областьХерсон
 
 
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