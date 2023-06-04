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В Твери отметили 80-летие военно-транспортной авиационной Минской дивизии
В Твери отметили 80-летие военно-транспортной авиационной Минской дивизии - РИА Новости, 04.06.2023
В Твери отметили 80-летие военно-транспортной авиационной Минской дивизии
На аэродроме Мигалово в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, сообщает... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:13
2023-06-04T15:13
2023-06-04T15:13
тверская область
тверь
арктика
африка
игорь руденя
ил-76
ми-2
як-52
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ТВЕРЬ, 4 июн - РИА Новости. На аэродроме Мигалово в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя направил приветствие командиру дивизии, гвардии полковнику Ивану Золотько, ветеранам и личному составу."Мы гордимся тем, что на территории Верхневолжья дислоцируется ваша прославленная воинская часть, сформированная и получившая боевую закалку в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие дивизии не раз доказывали способность успешно решать самые сложные задачи, обеспечивая оперативную транспортировку техники и грузов, в том числе в труднодоступные места Арктики и Африки, эвакуацию людей из зон вооруженных конфликтов, природных и техногенных катаклизмов, выполняя авиационное сопровождение уникальных космических программ", – отметил Руденя.Во время мероприятия состоялись праздничный митинг, награждение военнослужащих, а также церемонии присвоения почетных собственных имен "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко" самолетам Ил-76 МД.Торжественным маршем прошли парадные расчеты, состоялся проезд аэродромной техники. В программу авиационной части мероприятия вошли выступления пилотажной группы "Реакторы" на самолетах Л-29 "Дельфин", представителей Федерации вертолетного спорта России на Robinson и Ми-2, пилотажной группы "Первый полет" на самолетах Як-52. Была продемонстрирована последняя модификация ИЛ -76, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230531/filial-1875371146.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, арктика, африка, игорь руденя, ил-76, ми-2, як-52
Тверская область, Тверь, Арктика, Африка, Игорь Руденя, Ил-76, Ми-2, Як-52