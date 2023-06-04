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Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха - РИА Новости, 04.06.2023
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Туризм
 
07:37 04.06.2023 (обновлено: 10:47 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/turtsiya-1875805553.html
Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха
Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха - РИА Новости, 04.06.2023
Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха
Абхазия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T07:37
2023-06-04T10:47
туризм
новости - туризм
абхазия
узбекистан
оаэ
мтс
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Абхазия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим летом, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования отелей МТС Travel.Абхазия и ГрузияПрежде всего, это, по мнению экспертов, Абхазия. "Теплое чистое море, низкие цены, живописные пейзажи – и все это на Черноморском побережье Кавказа. В Абхазии нет небоскребов и роскошных отелей, но есть первозданная природа Кавказа и очень гостеприимные люди",– отметили эксперты.Они советуют побывать в Гагре, Сухуме, Пицунде и посетить озеро Рица. Также рекомендуют отправиться на подводную прогулку между коралловыми рифами и затонувшими кораблями у побережья Гагры, принять грязевую ванну, искупаться в Кындыгских термальных источниках, которые бьют около села Кындыг в 35 километрах от Сухума, а также прогуляться по Юпшарскому каньону, зажатому с двух сторон отвесными скалами высотой около 500 метров.Достойной заменой Турции в этом году может стать и грузинский Батуми. Здесь стоит прогуляться по двум площадям – Пьяцца и Европы, Батумской набережной, посмотреть на небоскребы и необычные здания грузинской столицы. Еще стоит отправиться на уютные пригородные пляжи Гонио, Зелёный мыс, Квариати, Сарпи, Кобулети, чтобы вдоволь накупаться в чистом море.“Обязательно нужно продегустировать грузинское вино в любой из многочисленных местных энотек, попробовать аджарский хачапури, отправиться к Мачахельскому ущелью, каскадному водопаду Махунцети", – добавили в сервисе.В МТС Travel отметили, что жилье в Батуми летом стоит в среднем шесть тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь. "Средняя стоимость размещения в Абхазии зависит от города.Наиболее бюджетные объекты расположены в Пицунде – там сутки в среднем стоят порядка трех тысяч рублей. В Гагре и Сухуме жилье подороже – средняя цена за ночь составляет восемь тысяч и девять тысяч рублей соответственно, однако можно найти и менее дорогие варианты, например – апартаменты, указали в компании.ОАЭЕще одной альтернативой Турции этим летом могут стать Арабские Эмираты. "Там есть все, чего ждут от комфортного отдыха за границей: широкие и чистые пляжи, фешенебельные отели, предупредительный сервис, арабская экзотика. С каждым годом курорты в ОАЭ становятся более удобным для круглогодичных заездов. А бесплатный отдых в отелях для детей делает это направление еще привлекательнее для путешественников", – рассказали в сервисе.Стоит присмотреться к таким эмиратам, как Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра. Как отметили в МТС Travel, стоит отправиться в сафари-тур на джипах по пустыне, который также включает катание на верблюдах и сэндбординг – спуски на доске по песчаным барханам, сходить на концерт в дубайскую оперу, изучить морское дно и его обитателей у скалы Мартини в Фуджейре, а также посетить местные мегамоллы с сотнями магазинов со всего мира, ресторанами, 3D-кинотеатрами, парками развлечений.Цены на отели в ОАЭ летом, по данным МТС Travel, стартуют от четырех тысяч рублей в сутки. Средняя стоимость номера на двоих в отеле Эмиратов составляет примерно 23 тысячи рублей за ночь.АрменияКурортный город Армении Севан станет еще одним удобным вариантом для отдыха этим летом. Севан – большое высокогорное озеро. Оно окружено живописными ландшафтами с минеральными источниками, древними монастырями и современными трех-, четырех- и пятизвездочными отелями.Пляжи курорта песчаные, вода чистая, бирюзового цвета. Лучшее время для купания – июль-август. Посетить здесь точно стоит древние монастыри, средневековое кладбище, заповедник, а также селимский перевал. Помимо этого нужно отведать свежего севанского сига и шашлыков из раковых шеек, подняться на потухший вулкан Аждаак в Гегамских горах на высоте 3,6 тысячи метров, посетить корабль-музей "Киликия" и сплавиться по озеру на каяках.В Армении цены демократичны: средняя стоимость на объекты размещения этим летом составляет 12 тысяч рублей в сутки, при этом есть бюджетные варианты – можно найти жилье от 1,7 тысячи рублей за ночь.УзбекистанУзбекистан – еще одно набирающее популярность направление для отдыха. Страна не является альтернативой Турции по части пляжей,, однако вполне может посоревноваться по количеству древностей, дворцов и минаретов.Туристам советуют посетить Ташкент – мегаполис Средней Азии, почти заново отстроенный после землетрясения 1966 года, а также увидеть Самарканд, Бухару и Хиву.В Узбекистане стоит съездить на исчезающее Аральское море, чтобы осмотреть кладбище кораблей, подняться на пустынное плато Устюрт, искупаться в воде такой же соленой, как в Мёртвом море.“Оздоровиться можно на современном курорте Silk Road Samarkand в четырех- и пятизвездочных отелях, специализирующихся на велнес-процедурах, детоксе, грязелечении. И непременно поесть настоящего узбекского плова, который здесь готовят по старым рецептам и накупить ароматных специй, восточных сладостей и сувениров", – отметили в МТС Travel.Средние цены на проживание в Узбекистане этим летом, по данным МТС Travel, варьируются от 3,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей. "За 3,5 тысячи рублей в сутки найти объект размещения можно Хиве. Чуть дороже – порядка четырех тысяч рублей в среднем – стоит туристическое жилье в Бухаре. За шесть тысяч рублей можно поселиться в Самарканде. Для Ташкента средняя стоимость проживания составляет порядка 7,5 тысячи рублей за ночь", – указали в компании.
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новости - туризм, абхазия, узбекистан, оаэ, мтс, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Узбекистан, ОАЭ, МТС, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха

Абхазия, Грузия и Эмираты смогут заменить россиянам летом подорожавшую Турцию

© iStock.com / JackFВид на Батуми, Грузия
Вид на Батуми, Грузия - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© iStock.com / JackF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Абхазия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим летом, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования отелей МТС Travel.

Абхазия и Грузия

Прежде всего, это, по мнению экспертов, Абхазия. "Теплое чистое море, низкие цены, живописные пейзажи – и все это на Черноморском побережье Кавказа. В Абхазии нет небоскребов и роскошных отелей, но есть первозданная природа Кавказа и очень гостеприимные люди",– отметили эксперты.
Они советуют побывать в Гагре, Сухуме, Пицунде и посетить озеро Рица. Также рекомендуют отправиться на подводную прогулку между коралловыми рифами и затонувшими кораблями у побережья Гагры, принять грязевую ванну, искупаться в Кындыгских термальных источниках, которые бьют около села Кындыг в 35 километрах от Сухума, а также прогуляться по Юпшарскому каньону, зажатому с двух сторон отвесными скалами высотой около 500 метров.
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Озеро Рица в Абхазии

Озеро Рица в Абхазии

Озеро Рица в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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1 из 4
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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2 из 4
© Фото : Анна ШамаховаПавлин на Голубом озере
Павлин на Голубом озере
Павлин на Голубом озере
© Фото : Анна Шамахова
3 из 4
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Приморский парк в Новом Афоне в Абхазии

Приморский парк в Новом Афоне в Абхазии

Приморский парк в Новом Афоне в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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4 из 4

Озеро Рица в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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1 из 4

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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2 из 4
Павлин на Голубом озере
© Фото : Анна Шамахова
3 из 4

Приморский парк в Новом Афоне в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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4 из 4
Достойной заменой Турции в этом году может стать и грузинский Батуми. Здесь стоит прогуляться по двум площадям – Пьяцца и Европы, Батумской набережной, посмотреть на небоскребы и необычные здания грузинской столицы. Еще стоит отправиться на уютные пригородные пляжи Гонио, Зелёный мыс, Квариати, Сарпи, Кобулети, чтобы вдоволь накупаться в чистом море.
“Обязательно нужно продегустировать грузинское вино в любой из многочисленных местных энотек, попробовать аджарский хачапури, отправиться к Мачахельскому ущелью, каскадному водопаду Махунцети", – добавили в сервисе.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии

Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии

Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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1 из 4
© Depositphotos.com / gregorylee

Город Тбилиси, Грузия

Город Тбилиси, Грузия

Город Тбилиси, Грузия

© Depositphotos.com / gregorylee
2 из 4
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Продуктовый магазин, Тбилиси

Продуктовый магазин, Тбилиси

Продуктовый магазин, Тбилиси

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
3 из 4
© Фото : Рус Мото ТревелГрузия
Грузия
Грузия
© Фото : Рус Мото Тревел
4 из 4

Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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1 из 4

Город Тбилиси, Грузия

© Depositphotos.com / gregorylee
2 из 4

Продуктовый магазин, Тбилиси

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
3 из 4
Грузия
© Фото : Рус Мото Тревел
4 из 4
В МТС Travel отметили, что жилье в Батуми летом стоит в среднем шесть тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь. "Средняя стоимость размещения в Абхазии зависит от города.
Наиболее бюджетные объекты расположены в Пицунде – там сутки в среднем стоят порядка трех тысяч рублей. В Гагре и Сухуме жилье подороже – средняя цена за ночь составляет восемь тысяч и девять тысяч рублей соответственно, однако можно найти и менее дорогие варианты, например – апартаменты, указали в компании.

ОАЭ

Еще одной альтернативой Турции этим летом могут стать Арабские Эмираты. "Там есть все, чего ждут от комфортного отдыха за границей: широкие и чистые пляжи, фешенебельные отели, предупредительный сервис, арабская экзотика. С каждым годом курорты в ОАЭ становятся более удобным для круглогодичных заездов. А бесплатный отдых в отелях для детей делает это направление еще привлекательнее для путешественников", – рассказали в сервисе.
© Fotolia / dusanpetkovic1Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
© Fotolia / dusanpetkovic1
1 из 4
© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ
© РИА Новости / Людмила Титова
2 из 4
© AP Photo / Kamran JebreiliЗиплайн на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма
Зиплайн на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма
Зиплайн на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма
© AP Photo / Kamran Jebreili
3 из 4
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Небоскребы в городе Шарджа в ОАЭ

Эмират Шарджа в ОАЭ

Небоскребы в городе Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 4
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
© Fotolia / dusanpetkovic1
1 из 4
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ
© РИА Новости / Людмила Титова
2 из 4
Зиплайн на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма
© AP Photo / Kamran Jebreili
3 из 4

Небоскребы в городе Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 4
Стоит присмотреться к таким эмиратам, как Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра. Как отметили в МТС Travel, стоит отправиться в сафари-тур на джипах по пустыне, который также включает катание на верблюдах и сэндбординг – спуски на доске по песчаным барханам, сходить на концерт в дубайскую оперу, изучить морское дно и его обитателей у скалы Мартини в Фуджейре, а также посетить местные мегамоллы с сотнями магазинов со всего мира, ресторанами, 3D-кинотеатрами, парками развлечений.
Цены на отели в ОАЭ летом, по данным МТС Travel, стартуют от четырех тысяч рублей в сутки. Средняя стоимость номера на двоих в отеле Эмиратов составляет примерно 23 тысячи рублей за ночь.

Армения

Курортный город Армении Севан станет еще одним удобным вариантом для отдыха этим летом. Севан – большое высокогорное озеро. Оно окружено живописными ландшафтами с минеральными источниками, древними монастырями и современными трех-, четырех- и пятизвездочными отелями.
© Sputnik / Aram NersesyanДом отдыха Союза писателей Армении
Дом отдыха Союза писателей Армении
Дом отдыха Союза писателей Армении
© Sputnik / Aram Nersesyan
1 из 3
© Pixabay / MakaluОзеро Севан в Армении
Озеро Севан в Армении
Озеро Севан в Армении
© Pixabay / Makalu
2 из 3
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Мужчина с голубем около монастыря Севанаванк на побережье озера Севан в Армении

Мужчина с голубем около монастыря Севанаванк на побережье озера Севан в Армении

Мужчина с голубем около монастыря Севанаванк на побережье озера Севан в Армении

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Дом отдыха Союза писателей Армении
© Sputnik / Aram Nersesyan
1 из 3
Озеро Севан в Армении
© Pixabay / Makalu
2 из 3

Мужчина с голубем около монастыря Севанаванк на побережье озера Севан в Армении

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Пляжи курорта песчаные, вода чистая, бирюзового цвета. Лучшее время для купания – июль-август. Посетить здесь точно стоит древние монастыри, средневековое кладбище, заповедник, а также селимский перевал. Помимо этого нужно отведать свежего севанского сига и шашлыков из раковых шеек, подняться на потухший вулкан Аждаак в Гегамских горах на высоте 3,6 тысячи метров, посетить корабль-музей "Киликия" и сплавиться по озеру на каяках.
В Армении цены демократичны: средняя стоимость на объекты размещения этим летом составляет 12 тысяч рублей в сутки, при этом есть бюджетные варианты – можно найти жилье от 1,7 тысячи рублей за ночь.

Узбекистан

Узбекистан – еще одно набирающее популярность направление для отдыха. Страна не является альтернативой Турции по части пляжей,, однако вполне может посоревноваться по количеству древностей, дворцов и минаретов.
© Фото предоставлено пресс-службой Silk Road SamarkandВечный город, туристка
Вечный город, туристка
Вечный город, туристка
© Фото предоставлено пресс-службой Silk Road Samarkand
1 из 5
© РИА Новости / Ольга РаспоповаИсторико-этнографический парк "Вечный город", туристы
Историко-этнографический парк Вечный город, туристы
Историко-этнографический парк "Вечный город", туристы
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 5
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродажа фруктов на рынке в Ташкенте.
Продажа фруктов на рынке в Ташкенте
Продажа фруктов на рынке в Ташкенте.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 5
© Depositphotos.com / weissdergeier

Ташкентская телебашня

Ташкентская телебашня

Ташкентская телебашня

© Depositphotos.com / weissdergeier
4 из 5
© РИА Новости / Ольга РаспоповаИсторико-этнографический парк "Вечный город"
Историко-этнографический парк Вечный город
Историко-этнографический парк "Вечный город"
© РИА Новости / Ольга Распопова
5 из 5
Вечный город, туристка
© Фото предоставлено пресс-службой Silk Road Samarkand
1 из 5
Историко-этнографический парк "Вечный город", туристы
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 5
Продажа фруктов на рынке в Ташкенте.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 5

Ташкентская телебашня

© Depositphotos.com / weissdergeier
4 из 5
Историко-этнографический парк "Вечный город"
© РИА Новости / Ольга Распопова
5 из 5
Туристам советуют посетить Ташкент – мегаполис Средней Азии, почти заново отстроенный после землетрясения 1966 года, а также увидеть Самарканд, Бухару и Хиву.
В Узбекистане стоит съездить на исчезающее Аральское море, чтобы осмотреть кладбище кораблей, подняться на пустынное плато Устюрт, искупаться в воде такой же соленой, как в Мёртвом море.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛепешки из тандыра на рынке в Ташкенте
Лепешки из тандыра на рынке в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Лепешки из тандыра на рынке в Ташкенте
“Оздоровиться можно на современном курорте Silk Road Samarkand в четырех- и пятизвездочных отелях, специализирующихся на велнес-процедурах, детоксе, грязелечении. И непременно поесть настоящего узбекского плова, который здесь готовят по старым рецептам и накупить ароматных специй, восточных сладостей и сувениров", – отметили в МТС Travel.
Средние цены на проживание в Узбекистане этим летом, по данным МТС Travel, варьируются от 3,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей. "За 3,5 тысячи рублей в сутки найти объект размещения можно Хиве. Чуть дороже – порядка четырех тысяч рублей в среднем – стоит туристическое жилье в Бухаре. За шесть тысяч рублей можно поселиться в Самарканде. Для Ташкента средняя стоимость проживания составляет порядка 7,5 тысячи рублей за ночь", – указали в компании.
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ТуризмНовости - ТуризмАбхазияУзбекистанОАЭМТСкуда можно лететьОтдых на мореТуризм
 
 
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