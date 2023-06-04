https://ria.ru/20230604/turtsiya-1875805553.html

Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха

Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха - РИА Новости, 04.06.2023

Названы альтернативы Турции в плане летнего отдыха

Абхазия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T07:37

2023-06-04T07:37

2023-06-04T10:47

туризм

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Абхазия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим летом, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования отелей МТС Travel.Абхазия и ГрузияПрежде всего, это, по мнению экспертов, Абхазия. "Теплое чистое море, низкие цены, живописные пейзажи – и все это на Черноморском побережье Кавказа. В Абхазии нет небоскребов и роскошных отелей, но есть первозданная природа Кавказа и очень гостеприимные люди",– отметили эксперты.Они советуют побывать в Гагре, Сухуме, Пицунде и посетить озеро Рица. Также рекомендуют отправиться на подводную прогулку между коралловыми рифами и затонувшими кораблями у побережья Гагры, принять грязевую ванну, искупаться в Кындыгских термальных источниках, которые бьют около села Кындыг в 35 километрах от Сухума, а также прогуляться по Юпшарскому каньону, зажатому с двух сторон отвесными скалами высотой около 500 метров.Достойной заменой Турции в этом году может стать и грузинский Батуми. Здесь стоит прогуляться по двум площадям – Пьяцца и Европы, Батумской набережной, посмотреть на небоскребы и необычные здания грузинской столицы. Еще стоит отправиться на уютные пригородные пляжи Гонио, Зелёный мыс, Квариати, Сарпи, Кобулети, чтобы вдоволь накупаться в чистом море.“Обязательно нужно продегустировать грузинское вино в любой из многочисленных местных энотек, попробовать аджарский хачапури, отправиться к Мачахельскому ущелью, каскадному водопаду Махунцети", – добавили в сервисе.В МТС Travel отметили, что жилье в Батуми летом стоит в среднем шесть тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь. "Средняя стоимость размещения в Абхазии зависит от города.Наиболее бюджетные объекты расположены в Пицунде – там сутки в среднем стоят порядка трех тысяч рублей. В Гагре и Сухуме жилье подороже – средняя цена за ночь составляет восемь тысяч и девять тысяч рублей соответственно, однако можно найти и менее дорогие варианты, например – апартаменты, указали в компании.ОАЭЕще одной альтернативой Турции этим летом могут стать Арабские Эмираты. "Там есть все, чего ждут от комфортного отдыха за границей: широкие и чистые пляжи, фешенебельные отели, предупредительный сервис, арабская экзотика. С каждым годом курорты в ОАЭ становятся более удобным для круглогодичных заездов. А бесплатный отдых в отелях для детей делает это направление еще привлекательнее для путешественников", – рассказали в сервисе.Стоит присмотреться к таким эмиратам, как Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра. Как отметили в МТС Travel, стоит отправиться в сафари-тур на джипах по пустыне, который также включает катание на верблюдах и сэндбординг – спуски на доске по песчаным барханам, сходить на концерт в дубайскую оперу, изучить морское дно и его обитателей у скалы Мартини в Фуджейре, а также посетить местные мегамоллы с сотнями магазинов со всего мира, ресторанами, 3D-кинотеатрами, парками развлечений.Цены на отели в ОАЭ летом, по данным МТС Travel, стартуют от четырех тысяч рублей в сутки. Средняя стоимость номера на двоих в отеле Эмиратов составляет примерно 23 тысячи рублей за ночь.АрменияКурортный город Армении Севан станет еще одним удобным вариантом для отдыха этим летом. Севан – большое высокогорное озеро. Оно окружено живописными ландшафтами с минеральными источниками, древними монастырями и современными трех-, четырех- и пятизвездочными отелями.Пляжи курорта песчаные, вода чистая, бирюзового цвета. Лучшее время для купания – июль-август. Посетить здесь точно стоит древние монастыри, средневековое кладбище, заповедник, а также селимский перевал. Помимо этого нужно отведать свежего севанского сига и шашлыков из раковых шеек, подняться на потухший вулкан Аждаак в Гегамских горах на высоте 3,6 тысячи метров, посетить корабль-музей "Киликия" и сплавиться по озеру на каяках.В Армении цены демократичны: средняя стоимость на объекты размещения этим летом составляет 12 тысяч рублей в сутки, при этом есть бюджетные варианты – можно найти жилье от 1,7 тысячи рублей за ночь.УзбекистанУзбекистан – еще одно набирающее популярность направление для отдыха. Страна не является альтернативой Турции по части пляжей,, однако вполне может посоревноваться по количеству древностей, дворцов и минаретов.Туристам советуют посетить Ташкент – мегаполис Средней Азии, почти заново отстроенный после землетрясения 1966 года, а также увидеть Самарканд, Бухару и Хиву.В Узбекистане стоит съездить на исчезающее Аральское море, чтобы осмотреть кладбище кораблей, подняться на пустынное плато Устюрт, искупаться в воде такой же соленой, как в Мёртвом море.“Оздоровиться можно на современном курорте Silk Road Samarkand в четырех- и пятизвездочных отелях, специализирующихся на велнес-процедурах, детоксе, грязелечении. И непременно поесть настоящего узбекского плова, который здесь готовят по старым рецептам и накупить ароматных специй, восточных сладостей и сувениров", – отметили в МТС Travel.Средние цены на проживание в Узбекистане этим летом, по данным МТС Travel, варьируются от 3,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей. "За 3,5 тысячи рублей в сутки найти объект размещения можно Хиве. Чуть дороже – порядка четырех тысяч рублей в среднем – стоит туристическое жилье в Бухаре. За шесть тысяч рублей можно поселиться в Самарканде. Для Ташкента средняя стоимость проживания составляет порядка 7,5 тысячи рублей за ночь", – указали в компании.

https://ria.ru/20230601/plyazhi-1875389734.html

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новости - туризм, абхазия, узбекистан, оаэ, мтс, куда можно лететь, отдых на море, туризм