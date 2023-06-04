https://ria.ru/20230604/troitsa-1876038194.html

Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.06.2023

Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Священнослужители поклонились иконе "Святая Троица" в храме Христа Спасителя перед началом литургии, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл,... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T09:15

2023-06-04T09:15

2023-06-04T10:38

религия

день святой троицы

религия

россия

сергий радонежский

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Священнослужители поклонились иконе "Святая Троица" в храме Христа Спасителя перед началом литургии, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент РИА Новости.Сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя, где выставлена для поклонения икона "Святая Троица" Андрея Рублева.Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом литургии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию в праздник Троицы.Для верующих икона будет доступна для поклонения после литургии.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор. Ранее в министерстве культуры сообщали, что икона будет в храме Христа Спасителя до 18 июня, затем ей предстоит реставрация.

https://ria.ru/20230603/ikona-1876011895.html

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876018868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

день святой троицы, религия, россия, сергий радонежский, владимир путин, русская православная церковь