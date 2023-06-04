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Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
09:15 04.06.2023 (обновлено: 10:38 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876038194.html
Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя
Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 04.06.2023
Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя
Священнослужители поклонились иконе "Святая Троица" в храме Христа Спасителя перед началом литургии, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл,... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:15
2023-06-04T10:38
религия
день святой троицы
религия
россия
сергий радонежский
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Священнослужители поклонились иконе "Святая Троица" в храме Христа Спасителя перед началом литургии, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент РИА Новости.Сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя, где выставлена для поклонения икона "Святая Троица" Андрея Рублева.Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом литургии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию в праздник Троицы.Для верующих икона будет доступна для поклонения после литургии.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор. Ранее в министерстве культуры сообщали, что икона будет в храме Христа Спасителя до 18 июня, затем ей предстоит реставрация.
https://ria.ru/20230603/ikona-1876011895.html
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день святой троицы, религия, россия, сергий радонежский, владимир путин, русская православная церковь
Религия, День Святой Троицы, Религия, Россия, Сергий Радонежский, Владимир Путин, Русская православная церковь
Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя перед литургией

© РИА Новости / Рамиль СитдиковИкона "Троица" в храме Христа Спасителя
Икона Троица в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Икона "Троица" в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Священнослужители поклонились иконе "Святая Троица" в храме Христа Спасителя перед началом литургии, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя, где выставлена для поклонения икона "Святая Троица" Андрея Рублева.
Витрина для Троицы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Икону "Святая Троица" установили в капсулу в центре храма Христа Спасителя
3 июня, 22:55
Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом литургии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию в праздник Троицы.
Для верующих икона будет доступна для поклонения после литургии.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор. Ранее в министерстве культуры сообщали, что икона будет в храме Христа Спасителя до 18 июня, затем ей предстоит реставрация.
Икона «Троица», выполненная художником Андреем Рублёвым - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Троицу" вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня
Вчера, 01:19
 
РелигияДень Святой ТроицыРелигияРоссияСергий РадонежскийВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
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