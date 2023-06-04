https://ria.ru/20230604/troitsa-1876016430.html

Верующие ждут возможности поклониться "Троице" Рублева, сообщил священник

Верующие ждут возможности поклониться "Троице" Рублева, сообщил священник - РИА Новости, 04.06.2023

Верующие ждут возможности поклониться "Троице" Рублева, сообщил священник

Верующие ждут возможности поклониться святыне – рублевской "Троице" – в день Святой Троицы и две последующие недели, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T00:17

2023-06-04T00:17

2023-06-04T00:17

религия

россия

александр волков (боец)

сергий радонежский

владимир путин

русская православная церковь

третьяковская галерея

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верующие ждут возможности поклониться святыне – рублевской "Троице" – в день Святой Троицы и две последующие недели, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. День Святой Троицы - один из двунадесятых, то есть 12 главных для Церкви праздников, посвященный сошествию на апостолов Святого духа. Считается, что ровно через десять дней после Вознесения или через пятьдесят после Воскресения (отсюда и второе названия праздника – Пятидесятница) на апостолов снизошел в виде языков пламени с небес Святой дух – после этого они заговорили на разных языках и распространили учение Христа в мире. Сошествие Святого духа указало апостолам на триединство Господа, и сегодня это событие отмечают как рождение Церкви. "В этот день мы ждем прибытия иконы в храм Христа Спасителя, и радостной возможности ей поклониться в течение этих двух недель", – сказал Волков. Икону "Троица" Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя 3 июня, к празднику Троицы. Литургию в кафедральном соборном храме 4 июня возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали, что допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10.00 до 19.00 (в воскресенье - после литургии), причем в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут. Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что "Троица" будет храниться в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Оптимальная температурах для нахождения иконы внутри храма – 20-21 градус. Система мониторинга тестируется уже больше недели и работает устойчиво. В Русской православной церкви также сообщили, что специалисты из Третьяковской галереи будут наблюдать за иконой во время ее пребывания в храме. Охрану непосредственно иконы обеспечит Росгвардия, а служба охраны храма Христа Спасителя будет обеспечивать безопасность храма в целом, рассказали РИА Новости в информационной службе Московской епархии. Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев в пятницу в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с учетом историко-культурного значения иконы "Троица" целесообразно обеспечить постоянный и ежедневный мониторинг состояния ее сохранности, а после экспонирования в храме Христа Спасителя икону стоит передать специалистам. Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация. Шедевр древнерусской живописи икона "Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 1920-х годов. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20230530/troitsa-1737298760.html

https://ria.ru/20230603/troitsa-1875832814.html

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россия, александр волков (боец), сергий радонежский, владимир путин, русская православная церковь, третьяковская галерея, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день святой троицы