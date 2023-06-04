https://ria.ru/20230604/troitsa-1876016430.html
Верующие ждут возможности поклониться "Троице" Рублева, сообщил священник
Верующие ждут возможности поклониться "Троице" Рублева, сообщил священник - РИА Новости, 04.06.2023
Верующие ждут возможности поклониться "Троице" Рублева, сообщил священник
Верующие ждут возможности поклониться святыне – рублевской "Троице" – в день Святой Троицы и две последующие недели, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T00:17
2023-06-04T00:17
2023-06-04T00:17
религия
россия
александр волков (боец)
сергий радонежский
владимир путин
русская православная церковь
третьяковская галерея
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верующие ждут возможности поклониться святыне – рублевской "Троице" – в день Святой Троицы и две последующие недели, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. День Святой Троицы - один из двунадесятых, то есть 12 главных для Церкви праздников, посвященный сошествию на апостолов Святого духа. Считается, что ровно через десять дней после Вознесения или через пятьдесят после Воскресения (отсюда и второе названия праздника – Пятидесятница) на апостолов снизошел в виде языков пламени с небес Святой дух – после этого они заговорили на разных языках и распространили учение Христа в мире. Сошествие Святого духа указало апостолам на триединство Господа, и сегодня это событие отмечают как рождение Церкви. "В этот день мы ждем прибытия иконы в храм Христа Спасителя, и радостной возможности ей поклониться в течение этих двух недель", – сказал Волков. Икону "Троица" Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя 3 июня, к празднику Троицы. Литургию в кафедральном соборном храме 4 июня возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали, что допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10.00 до 19.00 (в воскресенье - после литургии), причем в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут. Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что "Троица" будет храниться в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Оптимальная температурах для нахождения иконы внутри храма – 20-21 градус. Система мониторинга тестируется уже больше недели и работает устойчиво. В Русской православной церкви также сообщили, что специалисты из Третьяковской галереи будут наблюдать за иконой во время ее пребывания в храме. Охрану непосредственно иконы обеспечит Росгвардия, а служба охраны храма Христа Спасителя будет обеспечивать безопасность храма в целом, рассказали РИА Новости в информационной службе Московской епархии. Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев в пятницу в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с учетом историко-культурного значения иконы "Троица" целесообразно обеспечить постоянный и ежедневный мониторинг состояния ее сохранности, а после экспонирования в храме Христа Спасителя икону стоит передать специалистам. Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация. Шедевр древнерусской живописи икона "Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 1920-х годов. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20230530/troitsa-1737298760.html
https://ria.ru/20230603/troitsa-1875832814.html
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россия, александр волков (боец), сергий радонежский, владимир путин, русская православная церковь, третьяковская галерея, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день святой троицы
Религия, Россия, Александр Волков (боец), Сергий Радонежский, Владимир Путин, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), День Святой Троицы
Верующие ждут возможности поклониться "Троице" Рублева, сообщил священник
Священник Волков: верующие ждут возможности поклониться "Троице" Рублева в Святую Троицу
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верующие ждут возможности поклониться святыне – рублевской "Троице" – в день Святой Троицы и две последующие недели, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
День Святой Троицы - один из двунадесятых, то есть 12 главных для Церкви праздников, посвященный сошествию на апостолов Святого духа. Считается, что ровно через десять дней после Вознесения или через пятьдесят после Воскресения (отсюда и второе названия праздника – Пятидесятница) на апостолов снизошел в виде языков пламени с небес Святой дух – после этого они заговорили на разных языках и распространили учение Христа в мире. Сошествие Святого духа указало апостолам на триединство Господа, и сегодня это событие отмечают как рождение Церкви.
Троица: главные заблуждения о празднике
"В этот день мы ждем прибытия иконы в храм Христа Спасителя, и радостной возможности ей поклониться в течение этих двух недель", – сказал Волков.
Икону "Троица" Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя 3 июня, к празднику Троицы. Литургию в кафедральном соборном храме 4 июня возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата отмечали, что допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться в период с 4 до 18 июня, с 10.00 до 19.00 (в воскресенье - после литургии), причем в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что "Троица" будет храниться в храме Христа Спасителя в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Оптимальная температурах для нахождения иконы внутри храма – 20-21 градус. Система мониторинга тестируется уже больше недели и работает устойчиво.
В Русской православной церкви
также сообщили, что специалисты из Третьяковской галереи
будут наблюдать за иконой во время ее пребывания в храме. Охрану непосредственно иконы обеспечит Росгвардия
, а служба охраны храма Христа Спасителя будет обеспечивать безопасность храма в целом, рассказали РИА Новости в информационной службе Московской епархии.
Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев в пятницу в беседе с РИА Новости высказал мнение, что с учетом историко-культурного значения иконы "Троица" целесообразно обеспечить постоянный и ежедневный мониторинг состояния ее сохранности, а после экспонирования в храме Христа Спасителя икону стоит передать специалистам.
Президент РФ Владимир Путин
ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
. В Минкультуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.
Шедевр древнерусской живописи икона "Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 1920-х годов. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского
в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
"Россиянам этого не понять". Как отмечают Троицу на самом деле