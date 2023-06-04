https://ria.ru/20230604/trevoga-1876030703.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T07:09
2023-06-04T07:09
2023-06-04T07:09
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 06.46 (совпадает с мск). Лишь в Сумской области она длится с ночи. Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Затем украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230604/solntsepek-1876026363.html
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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу