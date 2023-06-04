https://ria.ru/20230604/tanker-1876043884.html

В Суэцком канале сломался нефтяной танкер

В Суэцком канале сломался нефтяной танкер - РИА Новости, 04.06.2023

В Суэцком канале сломался нефтяной танкер

Администрация Суэцкого канала направила три буксира к нефтяному танкеру, у которого сломалось оборудование, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T09:57

2023-06-04T09:57

2023-06-04T19:48

суэцкий канал

в мире

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КАИР, 4 июн — РИА Новости. Администрация Суэцкого канала направила три буксира к нефтяному танкеру, у которого сломалось оборудование, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы канала со ссылкой на главу его администрации Осаму Рабие."Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера SEAVIGOUR, у которого сломалось оборудование во время прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай, тут же были отправлены три аварийно-спасательных буксира", — отметил Рабие.Сейчас ведутся работы по подключению буксиров к судну для подготовки к его буксировке.По его словам, регулярное судоходство по каналу с северного направления возобновят сразу после завершения отбуксировки танкера до 17-го километра нумерации канала. При этом навигационное движение с южного направления начнется при условии, что суда переждут в районе Великих озер до завершения процесса буксировки судна.Как подчеркнул Рабие, администрация канала обладает необходимым опытом спасательных операций и навигационными средствами, чтобы профессионально справляться с потенциальными чрезвычайными ситуациями.

https://ria.ru/20220302/kanal-1775970251.html

суэцкий канал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

суэцкий канал, в мире