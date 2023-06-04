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В Суэцком канале сломался нефтяной танкер - РИА Новости, 04.06.2023
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09:57 04.06.2023 (обновлено: 19:48 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/tanker-1876043884.html
В Суэцком канале сломался нефтяной танкер
В Суэцком канале сломался нефтяной танкер - РИА Новости, 04.06.2023
В Суэцком канале сломался нефтяной танкер
Администрация Суэцкого канала направила три буксира к нефтяному танкеру, у которого сломалось оборудование, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:57
2023-06-04T19:48
суэцкий канал
в мире
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КАИР, 4 июн — РИА Новости. Администрация Суэцкого канала направила три буксира к нефтяному танкеру, у которого сломалось оборудование, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы канала со ссылкой на главу его администрации Осаму Рабие."Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера SEAVIGOUR, у которого сломалось оборудование во время прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай, тут же были отправлены три аварийно-спасательных буксира", — отметил Рабие.Сейчас ведутся работы по подключению буксиров к судну для подготовки к его буксировке.По его словам, регулярное судоходство по каналу с северного направления возобновят сразу после завершения отбуксировки танкера до 17-го километра нумерации канала. При этом навигационное движение с южного направления начнется при условии, что суда переждут в районе Великих озер до завершения процесса буксировки судна.Как подчеркнул Рабие, администрация канала обладает необходимым опытом спасательных операций и навигационными средствами, чтобы профессионально справляться с потенциальными чрезвычайными ситуациями.
https://ria.ru/20220302/kanal-1775970251.html
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суэцкий канал, в мире
Суэцкий канал, В мире
В Суэцком канале сломался нефтяной танкер

Нефтяной танкер сломался во время прохода через Суэцкий канал

© AP Photo / Suez Canal AuthorityБуксир толкает нефтяной танкер Seavigour, который сломался в Суэцком канале
Буксир толкает нефтяной танкер Seavigour, который сломался в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Suez Canal Authority
Буксир толкает нефтяной танкер Seavigour, который сломался в Суэцком канале
Читать ria.ru в
КАИР, 4 июн — РИА Новости. Администрация Суэцкого канала направила три буксира к нефтяному танкеру, у которого сломалось оборудование, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы канала со ссылкой на главу его администрации Осаму Рабие.
"Как только в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера SEAVIGOUR, у которого сломалось оборудование во время прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай, тут же были отправлены три аварийно-спасательных буксира", — отметил Рабие.
Сейчас ведутся работы по подключению буксиров к судну для подготовки к его буксировке.
По его словам, регулярное судоходство по каналу с северного направления возобновят сразу после завершения отбуксировки танкера до 17-го километра нумерации канала. При этом навигационное движение с южного направления начнется при условии, что суда переждут в районе Великих озер до завершения процесса буксировки судна.
Как подчеркнул Рабие, администрация канала обладает необходимым опытом спасательных операций и навигационными средствами, чтобы профессионально справляться с потенциальными чрезвычайными ситуациями.
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