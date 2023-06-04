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В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2023
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22:46 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/strelba-1876129948.html
В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ
В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2023
В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ
Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, сообщил местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T22:46
2023-06-04T22:46
в мире
чикаго
иллинойс
остин
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, сообщил местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. "Двадцатипятилетняя женщина была убита и еще шесть человек ранены в результате стрельбы в районе Остин в воскресенье утром", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел во время сходки местных жителей, собравшихся отметить четыре года со дня гибели человека в ДТП. Как сообщила полиция, стрелявших могло быть несколько. В настоящий момент проводится расследование. В конце мая в результате нескольких случаев стрельбы в Чикаго на праздничных выходных погибли 10 человек, 43 получили ранения. Среди погибших и раненых много случайных людей, находившихся на улице в ночное время. Ранение также получили двухлетний мальчик, который играл в спальне с оружием в присутствии взрослого, и трехлетняя девочка, нашедшая оружие в доме и случайно выстрелившая в себя. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит.
https://ria.ru/20230530/ssha-1874948411.html
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в мире, чикаго, иллинойс, остин, джо байден
В мире, Чикаго, Иллинойс, Остин, Джо Байден
В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ

ABC7: в Чикаго в результате стрельбы на поминках один человек погиб и шестеро пострадали

© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, сообщил местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.
«
"Двадцатипятилетняя женщина была убита и еще шесть человек ранены в результате стрельбы в районе Остин в воскресенье утром", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что инцидент произошел во время сходки местных жителей, собравшихся отметить четыре года со дня гибели человека в ДТП. Как сообщила полиция, стрелявших могло быть несколько. В настоящий момент проводится расследование.
В конце мая в результате нескольких случаев стрельбы в Чикаго на праздничных выходных погибли 10 человек, 43 получили ранения. Среди погибших и раненых много случайных людей, находившихся на улице в ночное время. Ранение также получили двухлетний мальчик, который играл в спальне с оружием в присутствии взрослого, и трехлетняя девочка, нашедшая оружие в доме и случайно выстрелившая в себя.
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит.
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В миреЧикагоИллинойсОстинДжо Байден
 
 
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