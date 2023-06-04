https://ria.ru/20230604/strelba-1876129948.html

В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ

В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2023

В Чикаго на поминках открыли стрельбу, один человек погиб, пишут СМИ

Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, сообщил местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T22:46

2023-06-04T22:46

2023-06-04T22:46

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чикаго

иллинойс

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, сообщил местный телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. "Двадцатипятилетняя женщина была убита и еще шесть человек ранены в результате стрельбы в районе Остин в воскресенье утром", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел во время сходки местных жителей, собравшихся отметить четыре года со дня гибели человека в ДТП. Как сообщила полиция, стрелявших могло быть несколько. В настоящий момент проводится расследование. В конце мая в результате нескольких случаев стрельбы в Чикаго на праздничных выходных погибли 10 человек, 43 получили ранения. Среди погибших и раненых много случайных людей, находившихся на улице в ночное время. Ранение также получили двухлетний мальчик, который играл в спальне с оружием в присутствии взрослого, и трехлетняя девочка, нашедшая оружие в доме и случайно выстрелившая в себя. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит.

https://ria.ru/20230530/ssha-1874948411.html

https://ria.ru/20230528/ssha-1874630107.html

чикаго

иллинойс

остин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чикаго, иллинойс, остин, джо байден