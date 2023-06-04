https://ria.ru/20230604/ssha-1876131171.html

Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне

Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне - РИА Новости, 05.06.2023

Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-04T23:11

2023-06-04T23:11

2023-06-05T00:01

в мире

сша

теннесси

faa

мэриленд

аннаполис

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния."Четвертого июня самолет Cessna Citation около 15 часов (22.00 мск) упал в гористой местности в малонаселенном районе на юго-западе Вирджинии. Самолет вылетел из аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке", - заявили в ведомстве отвечая на вопросы агентства, добавив, что данная информация не носит окончательный характер.Как проинформировали в FAA, расследование данного происшествия будут вести авиационные власти страны."Национальный совет по безопасности на транспорте будет отвечать за расследование и предоставит всю дальнейшую обновленную информацию", - добавили в ведомстве.Наряду с этим управление по чрезвычайным ситуациям города Аннаполис (штат Мэриленд) опубликовало собственное заявление, в котором сообщило, что громкий звук был вызван "санкционированным полетом министерства обороны США"."Данный полет спровоцировал звуковой удар. Это вся информация, доступная на данный момент", - добавили в ведомстве.Схожую информацию опубликовали и правоохранительные органы города Боуи, также в Мэриленде. Ссылаясь на данные авиабазы ВВС Эндрюс, они сообщили, что "взрывом" на деле оказался звуковой удар, который, вероятно, произвело американское воздушное судно.Между тем пока не удалось прояснить, связаны ли между собой эти два события. На момент написания статьи Пентагон не ответил на запрос РИА Новости касательно природы хлопка в районе американской столицы.

https://ria.ru/20230306/nyu-york-1856033787.html

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теннесси

мэриленд

аннаполис

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, теннесси, faa, мэриленд, аннаполис, министерство обороны сша