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Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне - РИА Новости, 05.06.2023
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23:11 04.06.2023 (обновлено: 00:01 05.06.2023)
https://ria.ru/20230604/ssha-1876131171.html
Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне
Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне - РИА Новости, 05.06.2023
Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-04T23:11
2023-06-05T00:01
в мире
сша
теннесси
faa
мэриленд
аннаполис
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния."Четвертого июня самолет Cessna Citation около 15 часов (22.00 мск) упал в гористой местности в малонаселенном районе на юго-западе Вирджинии. Самолет вылетел из аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке", - заявили в ведомстве отвечая на вопросы агентства, добавив, что данная информация не носит окончательный характер.Как проинформировали в FAA, расследование данного происшествия будут вести авиационные власти страны."Национальный совет по безопасности на транспорте будет отвечать за расследование и предоставит всю дальнейшую обновленную информацию", - добавили в ведомстве.Наряду с этим управление по чрезвычайным ситуациям города Аннаполис (штат Мэриленд) опубликовало собственное заявление, в котором сообщило, что громкий звук был вызван "санкционированным полетом министерства обороны США"."Данный полет спровоцировал звуковой удар. Это вся информация, доступная на данный момент", - добавили в ведомстве.Схожую информацию опубликовали и правоохранительные органы города Боуи, также в Мэриленде. Ссылаясь на данные авиабазы ВВС Эндрюс, они сообщили, что "взрывом" на деле оказался звуковой удар, который, вероятно, произвело американское воздушное судно.Между тем пока не удалось прояснить, связаны ли между собой эти два события. На момент написания статьи Пентагон не ответил на запрос РИА Новости касательно природы хлопка в районе американской столицы.
https://ria.ru/20230306/nyu-york-1856033787.html
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в мире, сша, теннесси, faa, мэриленд, аннаполис, министерство обороны сша
В мире, США, Теннесси, FAA, Мэриленд, Аннаполис, Министерство обороны США
Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне

Авиационные власти США объяснили звук взрыва в Вашингтоне падением самолета в Вирджинии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Cessna Citation
Самолет Cessna Citation - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Cessna Citation. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния.
«
"Четвертого июня самолет Cessna Citation около 15 часов (22.00 мск) упал в гористой местности в малонаселенном районе на юго-западе Вирджинии. Самолет вылетел из аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке", - заявили в ведомстве отвечая на вопросы агентства, добавив, что данная информация не носит окончательный характер.
Как проинформировали в FAA, расследование данного происшествия будут вести авиационные власти страны.
«
"Национальный совет по безопасности на транспорте будет отвечать за расследование и предоставит всю дальнейшую обновленную информацию", - добавили в ведомстве.
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Наряду с этим управление по чрезвычайным ситуациям города Аннаполис (штат Мэриленд) опубликовало собственное заявление, в котором сообщило, что громкий звук был вызван "санкционированным полетом министерства обороны США".
«
"Данный полет спровоцировал звуковой удар. Это вся информация, доступная на данный момент", - добавили в ведомстве.
Схожую информацию опубликовали и правоохранительные органы города Боуи, также в Мэриленде. Ссылаясь на данные авиабазы ВВС Эндрюс, они сообщили, что "взрывом" на деле оказался звуковой удар, который, вероятно, произвело американское воздушное судно.
Между тем пока не удалось прояснить, связаны ли между собой эти два события. На момент написания статьи Пентагон не ответил на запрос РИА Новости касательно природы хлопка в районе американской столицы.
 
В миреСШАТеннессиFAAМэрилендАннаполисМинистерство обороны США
 
 
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