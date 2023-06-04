Рейтинг@Mail.ru
На нефтебазе в США произошел пожар из-за удара молнии - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/ssha-1876057330.html
На нефтебазе в США произошел пожар из-за удара молнии
На нефтебазе в США произошел пожар из-за удара молнии - РИА Новости, 04.06.2023
На нефтебазе в США произошел пожар из-за удара молнии
Пожар произошел на нефтебазе в американском штате Луизиана в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:41
2023-06-04T11:41
в мире
луизиана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151708/87/1517088711_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_4cb0f2052f77e4430ba40ae84fa26665.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Пожар произошел на нефтебазе в американском штате Луизиана в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC. Как сообщается, инцидент произошел в субботу в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining. В результате пожара никто не пострадал, однако было принято решение эвакуировать людей, находящихся в пределах 2,5 километра от места происшествия. "Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане, в результате которого начали эвакуацию", - передает телеканал.
https://ria.ru/20230222/vozgoranie-1853897663.html
луизиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151708/87/1517088711_100:0:2100:1500_1920x0_80_0_0_8742d1aa6ee7622489b2afe4a9f7439e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луизиана
В мире, Луизиана
На нефтебазе в США произошел пожар из-за удара молнии

На нефтебазе в американском штате Луизиана произошел пожар из-за удара молнии

© Фото : U.S. Air Force/ Nan WylieПожарные в США
Пожарные в США - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : U.S. Air Force/ Nan Wylie
Пожарные в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Пожар произошел на нефтебазе в американском штате Луизиана в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining. В результате пожара никто не пострадал, однако было принято решение эвакуировать людей, находящихся в пределах 2,5 километра от места происшествия.
"Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане, в результате которого начали эвакуацию", - передает телеканал.
Пожарный США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар
22 февраля, 22:55
 
В миреЛуизиана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала