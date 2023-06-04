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ВС США прокомментировали маневры корабля КНР рядом с американским эсминцем
ВС США прокомментировали маневры корабля КНР рядом с американским эсминцем - РИА Новости, 04.06.2023
ВС США прокомментировали маневры корабля КНР рядом с американским эсминцем
Китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T07:30
2023-06-04T07:30
2023-06-04T11:09
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив, заявило Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.Как рассказали в ведомстве, американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal, не нарушая международного права, 3 июня совершили плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где "действует свобода навигации и пролета в открытом море"."Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов (137 метров. — Прим. ред.). Эсминец Chung-Hoon сохранил курс и снизил скорость", — говорится в заявлении командования.Как отмечается, китайский корабль во второй раз пересек курс американского эсминца с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов (1828 метров) и остался в стороне от его левого борта.Ранее о сближении двух кораблей, которое "едва" не привело к столкновению, сообщил канадский телеканал Global News, опубликовавший видео происшествия.Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР, считающая остров одной из своих провинций, осудила визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провела масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии сбили.
https://ria.ru/20230604/sssr-1876030933.html
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сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, вооруженные силы сша, народно-освободительная армия китая, в мире
США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Вооруженные силы США, Народно-освободительная армия Китая, В мире
ВС США прокомментировали маневры корабля КНР рядом с американским эсминцем
Пентагон: корабль КНР приблизился на опасное расстояние к эсминцу ВМС США Chung-Hoon