https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876129308.html

Спецоперация, 4 июня: группа боевиков ВСУ рассеяна в Белгородской области

Спецоперация, 4 июня: группа боевиков ВСУ рассеяна в Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2023

Спецоперация, 4 июня: группа боевиков ВСУ рассеяна в Белгородской области

Группа украинских боевиков, направлявшаяся в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T22:34

2023-06-04T22:34

2023-06-04T22:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

владислав шапша

джейк салливан

фсб

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группа украинских боевиков, направлявшаяся в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна, заявили в Минобороны РФ. По данным российского оборонного ведомства, подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ РФ предотвратили попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. В результате артиллерийского удара противник был рассеян, сообщили в ведомстве. Ситуация в Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за 3 июня выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. В администрации Шебекинского городского округа сообщили журналистам, что в округе организован подвоз воды и медикаментов для оставшихся в жителей. В Ярославль прибыли 299 детей из приграничного Грайворонского округа Белгородской области, их разместят в летних оздоровительных лагерях, заявили в правительстве Ярославской области. Дети из города Шебекино Белгородской области прибыли в воскресенье на отдых в Калужскую область, за лето регион планирует принять в общей сложности 450 юных белгородцев, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ход операцииРоссийские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении до 200 украинских военных, две бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", две американские артсистемы M777 и гаубицы, а также склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман" и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, заявили в Минобороны РФ. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, на южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 240 украинских военных, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика", РСЗО "Град" и склады боеприпасов, сообщили в российском оборонном ведомстве. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, две крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты "Точка-У", а также 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе МО РФ. По данным Минобороны России, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах и поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Днепропетровска. Вооруженные силы РФ, применив тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов. Половина проверенных бомбоубежищ в Киеве оказались закрытыми или непригодными к использованию, свидетельствует инфографика, представленная министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным. Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате). Ситуация в миреМИД и Минобороны Бельгии "при первой возможности" обратятся к украинским властям за разъяснениями из-за использования оружия бельгийского производства в Белгородской области РФ украинской диверсионно-разведывательной группой, сообщила в воскресенье бельгийская газета Soir со ссылкой на источник. США не берутся прогнозировать начало мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. Министр обороны Китая Ли Шанфу, выступая на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, не стал давать оценку действиям российской армии на Украине, подчеркнув, что в настоящий момент Пекин больше сфокусирован на дипломатических и посреднических усилиях.

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Наталья Макарова

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