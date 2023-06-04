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ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военных
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военных - РИА Новости, 04.06.2023
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военных
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении до 200 украинских военных, две бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", две американские... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:30
2023-06-04T14:30
2023-06-04T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
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сша
авдеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении до 200 украинских военных, две бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", две американские артсистемы M777 и гаубицы, а также склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман" и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что на донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на марьинском тактическом направлении, а также подразделений первого армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе Авдеевки. "Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876076499.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, сша, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военных
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военных и несколько единиц техники