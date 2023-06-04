https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876077241.html

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военных

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военных - РИА Новости, 04.06.2023

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военных

Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении до 200 украинских военных, две бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", две американские... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:30

2023-06-04T14:30

2023-06-04T14:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

авдеевка

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении до 200 украинских военных, две бронемашины, боевую машину РСЗО "Град", две американские артсистемы M777 и гаубицы, а также склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман" и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что на донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на марьинском тактическом направлении, а также подразделений первого армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе Авдеевки. "Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876076499.html

https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html

россия

сша

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сша, авдеевка, вооруженные силы украины