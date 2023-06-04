https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876076499.html
Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском
Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском - РИА Новости, 04.06.2023
Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском
Российские военные высокоточным оружием поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Днепропетровска, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:25
2023-06-04T14:25
2023-06-04T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровск
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Днепропетровска, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.В целом, в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.
https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876074948.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, днепропетровск, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровск, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском
Минобороны: ВС России высокоточным оружием поразили под Днепропетровском цех сборки БПЛА