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Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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14:25 04.06.2023 (обновлено: 14:35 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876076499.html
Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском
Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском - РИА Новости, 04.06.2023
Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском
Российские военные высокоточным оружием поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Днепропетровска, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:25
2023-06-04T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровск
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Днепропетровска, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.В целом, в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.
https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876074948.html
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безопасность, днепропетровск, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровск, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Российские военные поразили цех сборки украинских БПЛА под Днепропетровском

Минобороны: ВС России высокоточным оружием поразили под Днепропетровском цех сборки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию на Херсонском направлении
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан выдвигается на позицию на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием поразили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Днепропетровска, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Кроме того, в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.
В целом, в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровскРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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