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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:21
2023-06-04T14:21
2023-06-04T14:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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гвоздика (гаубица)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и САУ "Гвоздика"