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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 04.06.2023 (обновлено: 14:27 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876075438.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:21
2023-06-04T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
гвоздика (гаубица)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
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россия
украина
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , гвоздика (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Гвоздика (гаубица)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и САУ "Гвоздика"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
«
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьГвоздика (гаубица)
 
 
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