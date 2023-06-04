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ВС России нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 04.06.2023 (обновлено: 14:52 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876074948.html
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ
Российские подразделения нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:14
2023-06-04T14:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские подразделения нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.Как отмечается, российским войскам удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удар по живой силе и технике ВСУ возле Новомлынска, Синьковки, Ольшаны и Тимковки в Харьковской области. Помимо этого, в районах Берестового в Харьковской области, Розовки и Новоселовского в ЛНР, а также Лимана в ДНР удалось пресечь деятельность четырех групп диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям возле Ямполовки и Торского в Донецкой Народной Республике, Макеевки, Площанки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе Григоровки в ДНР российские солдаты уничтожили группу диверсантов. Также возле Серебрянки удалось ликвидировать склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Донецкое направлениеБойцы спецназа "Ахмат" продолжили активные боевые действия на Марьинском тактическом направлении, а подразделения 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" — в районе Авдеевки. Помимо этого, возле Славянска и Миньковки в ДНР российские солдаты уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражения украинским подразделениям в районах Павловки и Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Червоного, Полтавки, Преображенки и Малой Токмачки в Запорожской области. Кроме того, возле Темировки и Преображенки в Запорожской области удалось уничтожить склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия нанесли удары по 96 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 73 районах. Среди прочего удалось поразить:Средства ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Помимо этого, в зоне спецоперации удалось уничтожить 21 украинский беспилотник.
https://ria.ru/20230601/kupyansk-1875583297.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Харьковская область
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские подразделения нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.
Как отмечается, российским войскам удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.

Купянское направление

Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удар по живой силе и технике ВСУ возле Новомлынска, Синьковки, Ольшаны и Тимковки в Харьковской области. Помимо этого, в районах Берестового в Харьковской области, Розовки и Новоселовского в ЛНР, а также Лимана в ДНР удалось пресечь деятельность четырех групп диверсантов.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • два пикапа;
  • гаубица Д-20.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Российские войска ведут позиционные бои в пригороде Купянска
1 июня, 16:06

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям возле Ямполовки и Торского в Донецкой Народной Республике, Макеевки, Площанки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе Григоровки в ДНР российские солдаты уничтожили группу диверсантов. Также возле Серебрянки удалось ликвидировать склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • гаубицы Д-20 и Д-30;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Экипаж танка Т-80БВМ об уничтожении разведгруппы противника - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Российские танкисты уничтожили в ДНР украинских разведчиков
3 июня, 06:05

Донецкое направление

Бойцы спецназа "Ахмат" продолжили активные боевые действия на Марьинском тактическом направлении, а подразделения 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" — в районе Авдеевки. Помимо этого, возле Славянска и Миньковки в ДНР российские солдаты уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 200 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • боевая машина РСЗО "Град";
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубицы Д-20 и Д-30.
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО
Вчера, 13:20

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражения украинским подразделениям в районах Павловки и Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Червоного, Полтавки, Преображенки и Малой Токмачки в Запорожской области. Кроме того, возле Темировки и Преображенки в Запорожской области удалось уничтожить склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 240 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей;
  • гаубица "Мста-Б";
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • боевая машина РСЗО "Град".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе
1 июня, 08:00

Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация и артиллерия нанесли удары по 96 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 73 районах. Среди прочего удалось поразить:
  • цех по сборке беспилотников в Днепропетровске;
  • командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах Полтавки в Запорожской области и Дзержинска в ДНР;
  • пункты управления украинских войск возле Славянска в Донецкой Народной Республике и города Сумы.
Средства ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Помимо этого, в зоне спецоперации удалось уничтожить 21 украинский беспилотник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХарьковская область
 
 
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