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ВС России нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 04.06.2023

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ

Российские подразделения нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:14

2023-06-04T14:14

2023-06-04T14:52

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские подразделения нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.Как отмечается, российским войскам удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удар по живой силе и технике ВСУ возле Новомлынска, Синьковки, Ольшаны и Тимковки в Харьковской области. Помимо этого, в районах Берестового в Харьковской области, Розовки и Новоселовского в ЛНР, а также Лимана в ДНР удалось пресечь деятельность четырех групп диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение украинским подразделениям возле Ямполовки и Торского в Донецкой Народной Республике, Макеевки, Площанки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе Григоровки в ДНР российские солдаты уничтожили группу диверсантов. Также возле Серебрянки удалось ликвидировать склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Донецкое направлениеБойцы спецназа "Ахмат" продолжили активные боевые действия на Марьинском тактическом направлении, а подразделения 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" — в районе Авдеевки. Помимо этого, возле Славянска и Миньковки в ДНР российские солдаты уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражения украинским подразделениям в районах Павловки и Шевченко в Донецкой Народной Республике, а также Червоного, Полтавки, Преображенки и Малой Токмачки в Запорожской области. Кроме того, возле Темировки и Преображенки в Запорожской области удалось уничтожить склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия нанесли удары по 96 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 73 районах. Среди прочего удалось поразить:Средства ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Помимо этого, в зоне спецоперации удалось уничтожить 21 украинский беспилотник.

https://ria.ru/20230601/kupyansk-1875583297.html

https://ria.ru/20230603/tank-1875902007.html

https://ria.ru/20230604/soldaty-1876068233.html

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

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