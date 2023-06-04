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СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией - РИА Новости, 04.06.2023
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06:53 04.06.2023 (обновлено: 15:05 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/soyuz-1876029516.html
СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией
СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз Россией, однако позже ее предвыборный штаб заявил о... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T06:53
2023-06-04T15:05
в мире
сша
россия
флорида
никки хейли
дональд трамп
рон десантис
оон
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз Россией, однако позже ее предвыборный штаб заявил о допущенной ошибке, сообщило агентство Associated Press.Ранее Хейли, бывший постоянный представитель США при ООН, заявила в интервью WMUR-TV о необходимости объединиться с "неевропейскими странами, включая Россию" для укрепления глобальной безопасности."Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем", — отметила политик.Однако в субботу предвыборный штаб Хейли заявил, что она просто "оговорилась", упомянув Россию."Это очень забавно, она явно оговорилась &lt;…&gt;. Никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли", — заявил агентству пресс-секретарь Кен Фарнасо.Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила в феврале о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Хейли принадлежит к Республиканской партии, таким образом, ей придется бороться за право стать кандидатом с губернатором Флориды Роном Десантисом и экс-президентом Дональдом Трампом, который еще в ноябре заявил о своих планах вновь баллотироваться на пост главы государства.Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки, в то время как губернатор Флориды ДеСантис утверждал, что прекращение конфликта не является жизненно важным стратегическим интересом США, охарактеризовав ситуацию как "территориальный спор".
https://ria.ru/20230604/bayden-1876023172.html
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в мире, сша, россия, флорида, никки хейли, дональд трамп, рон десантис, оон
В мире, США, Россия, Флорида, Никки Хейли, Дональд Трамп, Рон Десантис, ООН
СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией

AP: кандидат в президенты США Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз с Россией

© AP Photo / Andrew HarnikНикки Хейли
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Никки Хейли. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз Россией, однако позже ее предвыборный штаб заявил о допущенной ошибке, сообщило агентство Associated Press.
Ранее Хейли, бывший постоянный представитель США при ООН, заявила в интервью WMUR-TV о необходимости объединиться с "неевропейскими странами, включая Россию" для укрепления глобальной безопасности.
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"Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем", — отметила политик.
Однако в субботу предвыборный штаб Хейли заявил, что она просто "оговорилась", упомянув Россию.
«
"Это очень забавно, она явно оговорилась <…>. Никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли", — заявил агентству пресс-секретарь Кен Фарнасо.
Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила в феврале о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Хейли принадлежит к Республиканской партии, таким образом, ей придется бороться за право стать кандидатом с губернатором Флориды Роном Десантисом и экс-президентом Дональдом Трампом, который еще в ноябре заявил о своих планах вновь баллотироваться на пост главы государства.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки, в то время как губернатор Флориды ДеСантис утверждал, что прекращение конфликта не является жизненно важным стратегическим интересом США, охарактеризовав ситуацию как "территориальный спор".
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