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СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией
СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз Россией, однако позже ее предвыборный штаб заявил о... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T06:53
2023-06-04T06:53
2023-06-04T15:05
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оон
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз Россией, однако позже ее предвыборный штаб заявил о допущенной ошибке, сообщило агентство Associated Press.Ранее Хейли, бывший постоянный представитель США при ООН, заявила в интервью WMUR-TV о необходимости объединиться с "неевропейскими странами, включая Россию" для укрепления глобальной безопасности."Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем", — отметила политик.Однако в субботу предвыборный штаб Хейли заявил, что она просто "оговорилась", упомянув Россию."Это очень забавно, она явно оговорилась <…>. Никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли", — заявил агентству пресс-секретарь Кен Фарнасо.Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила в феврале о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Хейли принадлежит к Республиканской партии, таким образом, ей придется бороться за право стать кандидатом с губернатором Флориды Роном Десантисом и экс-президентом Дональдом Трампом, который еще в ноябре заявил о своих планах вновь баллотироваться на пост главы государства.Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки, в то время как губернатор Флориды ДеСантис утверждал, что прекращение конфликта не является жизненно важным стратегическим интересом США, охарактеризовав ситуацию как "территориальный спор".
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в мире, сша, россия, флорида, никки хейли, дональд трамп, рон десантис, оон
В мире, США, Россия, Флорида, Никки Хейли, Дональд Трамп, Рон Десантис, ООН
СМИ: кандидат в президенты США заговорила о союзе с Россией
AP: кандидат в президенты США Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз с Россией