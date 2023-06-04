https://ria.ru/20230604/solntsepek-1876026363.html

"Солнцепеки" уничтожили пункт дислокации украинских военных

"Солнцепеки" уничтожили пункт дислокации украинских военных - РИА Новости, 04.06.2023

"Солнцепеки" уничтожили пункт дислокации украинских военных

Российские военные ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T05:05

2023-06-04T05:05

2023-06-04T09:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов."Экипажами огнеметных систем "Солнцепек" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", — сказал офицер.Снаряды "Солнцепека" за счет выброса аэрозоля перед детонацией создают у цели объемный взрыв, накрывая ее мощной ударной волной и тепловым полем. От системы невозможно укрыться в фортификационных сооружениях — личный состав противника погибает от баротравм. Ранее неоднократно заявлялось, что ВСУ охотятся за "Солнцепеками" из-за их высокой эффективности.Чехов также сообщил, что барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы. "На Южнодонецком направлении артиллерийскими подразделениями группировки "Восток" уничтожен склад боеприпасов и живая сила в районе Шевченко. Поражены опорный пункт националистов в районе Времевки, пункты временной дислокации противника в районе Великой Новоселки и Полтавки, а также минометный расчет в районе Новомихайловки. Расчетами реактивных систем залпового огня "Град" поражена живая сила на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке", — добавил начальник пресс-центра. Кроме того, российские артиллеристы на Запорожском направлении огнем самоходного орудия "Малка" и расчетами реактивных систем залпового огня "Ураган" поразили два пункта временной дислокации украинских военных в районе Гуляйполя и уничтожили склад боеприпасов, автомобильную технику и живую силу.Благодаря воздушной разведке были вскрыты и артиллерийским огнем уничтожены два склада боеприпасов в Новоданиловке и Малой Токмачке, живая сила на позициях в Малых Щербаках, поражен опорный пункт в районе Новоандреевки. При контрбатарейной борьбе ликвидирована гаубица Д-30 в Новоивановке и "Мста-Б" в Червоной Кринице.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230527/sklad-1874538764.html

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россия, вооруженные силы украины