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Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО - РИА Новости, 04.06.2023
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13:20 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/soldaty-1876068233.html
Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО
Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО - РИА Новости, 04.06.2023
Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО
Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:20
2023-06-04T13:20
в мире
украина
россия
скотт риттер
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вооруженные силы сша
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире Redacted.&quot;Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется&quot;, — утверждает эксперт.По словам специалиста, украинские войска не получают должного обучения на военных базах НАТО, поскольку им не хватает времени для полной подготовки перед контрнаступлением. Он также подчеркнул, что этим солдатам придется "заполнить дыру" в рядах ВСУ после многотысячных потерь среди украинцев во время битвы за Артемовск, но военных все равно будет недостаточно для успешного нападения.Ранее бывший разведчик заявлял, что Россия использует сверхточные спутники для наблюдения за передвижениями и действиями ВСУ, что изменит ход конфликта на Украине.
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в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО

Экс-разведчик США Риттер: российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат ВСУ

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире Redacted.
«

"Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется", — утверждает эксперт.

По словам специалиста, украинские войска не получают должного обучения на военных базах НАТО, поскольку им не хватает времени для полной подготовки перед контрнаступлением. Он также подчеркнул, что этим солдатам придется "заполнить дыру" в рядах ВСУ после многотысячных потерь среди украинцев во время битвы за Артемовск, но военных все равно будет недостаточно для успешного нападения.
Ранее бывший разведчик заявлял, что Россия использует сверхточные спутники для наблюдения за передвижениями и действиями ВСУ, что изменит ход конфликта на Украине.
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В миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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