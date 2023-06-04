https://ria.ru/20230604/soldaty-1876068233.html

Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО

Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО - РИА Новости, 04.06.2023

Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО

Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T13:20

2023-06-04T13:20

2023-06-04T13:20

в мире

украина

россия

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_24b923f092c51668699106ca6fc94493.jpg

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире Redacted."Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется", — утверждает эксперт.По словам специалиста, украинские войска не получают должного обучения на военных базах НАТО, поскольку им не хватает времени для полной подготовки перед контрнаступлением. Он также подчеркнул, что этим солдатам придется "заполнить дыру" в рядах ВСУ после многотысячных потерь среди украинцев во время битвы за Артемовск, но военных все равно будет недостаточно для успешного нападения.Ранее бывший разведчик заявлял, что Россия использует сверхточные спутники для наблюдения за передвижениями и действиями ВСУ, что изменит ход конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато