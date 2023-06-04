Американский разведчик раскрыл, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО

Экс-разведчик США Риттер: российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат ВСУ
"Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется", — утверждает эксперт.
"Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется", — утверждает эксперт.
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Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
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