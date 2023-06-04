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Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз воды и лекарств - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/shebekino-1876118646.html
Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз воды и лекарств
Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз воды и лекарств - РИА Новости, 04.06.2023
Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз воды и лекарств
Подвоз воды и медикаментов организован для оставшихся в Шебекинском городском округе жителей, сообщили журналистам в администрации округа. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:26
2023-06-04T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
шебекино
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подвоз воды и медикаментов организован для оставшихся в Шебекинском городском округе жителей, сообщили журналистам в администрации округа. "В Шебекинском округе организован подвоз воды, в том числе бутилированной, а также медикаментов и пайков", - сообщили в администрации. Ранее глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал в своем телеграм-канале, что власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в Шебекино и окрестностях жителей. Также, по его словам, планировалось открыть ряд торговых точек. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский. Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди начали массово покидать город Шебекино и окрестности.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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в мире, шебекино, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Шебекино, Белгородская область, Украина
Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз воды и лекарств

Для оставшихся в Шебекинском городском округе жителей организовали подвоз воды и лекарств

© Фото из соцсетейДым на улице в Шебекино
Дым на улице в Шебекино
© Фото из соцсетей
Дым на улице в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подвоз воды и медикаментов организован для оставшихся в Шебекинском городском округе жителей, сообщили журналистам в администрации округа.
«
"В Шебекинском округе организован подвоз воды, в том числе бутилированной, а также медикаментов и пайков", - сообщили в администрации.
Ранее глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал в своем телеграм-канале, что власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в Шебекино и окрестностях жителей. Также, по его словам, планировалось открыть ряд торговых точек.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди начали массово покидать город Шебекино и окрестности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШебекиноБелгородская областьУкраина
 
 
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