https://ria.ru/20230604/shebekino-1876118646.html

Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз воды и лекарств

Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз воды и лекарств - РИА Новости, 04.06.2023

Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз воды и лекарств

Подвоз воды и медикаментов организован для оставшихся в Шебекинском городском округе жителей, сообщили журналистам в администрации округа. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T20:26

2023-06-04T20:26

2023-06-04T20:26

специальная военная операция на украине

в мире

шебекино

белгородская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:316:960:856_1920x0_80_0_0_eaa369d2e981153d0263aed84746ae0f.jpg

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подвоз воды и медикаментов организован для оставшихся в Шебекинском городском округе жителей, сообщили журналистам в администрации округа. "В Шебекинском округе организован подвоз воды, в том числе бутилированной, а также медикаментов и пайков", - сообщили в администрации. Ранее глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал в своем телеграм-канале, что власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в Шебекино и окрестностях жителей. Также, по его словам, планировалось открыть ряд торговых точек. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский. Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди начали массово покидать город Шебекино и окрестности.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

шебекино

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шебекино, белгородская область, украина