https://ria.ru/20230604/serbiya-1876082598.html

Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил Вучич

Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил Вучич - РИА Новости, 04.06.2023

Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил Вучич

Второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и станет преимуществом при пожарах, где спасет жизни и имущество граждан Сербии, заявил президент РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T15:15

2023-06-04T15:15

2023-06-04T15:15

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александр вулин

ка-32

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БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и станет преимуществом при пожарах, где спасет жизни и имущество граждан Сербии, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Сербии 4 июня отмечается праздник - день МВД и день полиции. Глава государства вместе с министром внутренних дел Братиславом Гашичем начал воскресенье с осмотра оснащения, оружия и техники, включая вертолеты, а также нового командно-оперативного центра МВД, связанного с 4 тысячами уличных видеокамер в стране. Перед президентом и министром принесли присягу выпускники образовательных учреждений полицейского ведомства, после чего состоялось награждение отличившихся за год сотрудников. "Наша полиция скоро по вопросу вертолетов будет лучше всего оснащена в этой части Европы, уже сейчас исключительно хорошо оснащена. Скоро получаем второй "Камов" вертолет, российский, для тушения пожаров. Это будет представлять огромное преимущество относительно всех других в эпоху климатических изменений, когда пожары все чаще, это спасет, наверняка, много жизней, имущества и лесов", - заявил Вучич на брифинге. В конце октября 2022 года бывший в то время главой МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в действии пожарный вертолёт Ка-32, полученный из РФ. Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту.

https://ria.ru/20230531/serbiya-1875288522.html

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сербия, европа, александр вучич, братислав гашич, александр вулин, ка-32