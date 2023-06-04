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Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил Вучич - РИА Новости, 04.06.2023
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15:15 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/serbiya-1876082598.html
Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил Вучич
Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил Вучич - РИА Новости, 04.06.2023
Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил Вучич
Второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и станет преимуществом при пожарах, где спасет жизни и имущество граждан Сербии, заявил президент РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:15
2023-06-04T15:15
в мире
россия
сербия
европа
александр вучич
братислав гашич
александр вулин
ка-32
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БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и станет преимуществом при пожарах, где спасет жизни и имущество граждан Сербии, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Сербии 4 июня отмечается праздник - день МВД и день полиции. Глава государства вместе с министром внутренних дел Братиславом Гашичем начал воскресенье с осмотра оснащения, оружия и техники, включая вертолеты, а также нового командно-оперативного центра МВД, связанного с 4 тысячами уличных видеокамер в стране. Перед президентом и министром принесли присягу выпускники образовательных учреждений полицейского ведомства, после чего состоялось награждение отличившихся за год сотрудников. "Наша полиция скоро по вопросу вертолетов будет лучше всего оснащена в этой части Европы, уже сейчас исключительно хорошо оснащена. Скоро получаем второй "Камов" вертолет, российский, для тушения пожаров. Это будет представлять огромное преимущество относительно всех других в эпоху климатических изменений, когда пожары все чаще, это спасет, наверняка, много жизней, имущества и лесов", - заявил Вучич на брифинге. В конце октября 2022 года бывший в то время главой МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в действии пожарный вертолёт Ка-32, полученный из РФ. Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту.
https://ria.ru/20230531/serbiya-1875288522.html
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в мире, россия, сербия, европа, александр вучич, братислав гашич, александр вулин, ка-32
В мире, Россия, Сербия, Европа, Александр Вучич, Братислав Гашич, Александр Вулин, Ка-32
Второй вертолет Ка-32 скоро прибудет из России, заявил Вучич

Вучич: вертолет Ка-32 из России станет преимуществом при пожарах и спасет жизни в Сербии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро прибудет из России и станет преимуществом при пожарах, где спасет жизни и имущество граждан Сербии, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Сербии 4 июня отмечается праздник - день МВД и день полиции. Глава государства вместе с министром внутренних дел Братиславом Гашичем начал воскресенье с осмотра оснащения, оружия и техники, включая вертолеты, а также нового командно-оперативного центра МВД, связанного с 4 тысячами уличных видеокамер в стране. Перед президентом и министром принесли присягу выпускники образовательных учреждений полицейского ведомства, после чего состоялось награждение отличившихся за год сотрудников.
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"Наша полиция скоро по вопросу вертолетов будет лучше всего оснащена в этой части Европы, уже сейчас исключительно хорошо оснащена. Скоро получаем второй "Камов" вертолет, российский, для тушения пожаров. Это будет представлять огромное преимущество относительно всех других в эпоху климатических изменений, когда пожары все чаще, это спасет, наверняка, много жизней, имущества и лесов", - заявил Вучич на брифинге.
В конце октября 2022 года бывший в то время главой МВД Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко осмотрели в действии пожарный вертолёт Ка-32, полученный из РФ.
Власти Сербии ранее неоднократно сообщали, что ожидают поставку из России двух Ка-32 по контракту.
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В миреРоссияСербияЕвропаАлександр ВучичБратислав ГашичАлександр ВулинКа-32
 
 
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