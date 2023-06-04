https://ria.ru/20230604/serbiya-1876068137.html

Президент Сербии заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством

Президент Сербии заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством - РИА Новости, 04.06.2023

Президент Сербии заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что получает по двести угроз убийством каждый день, но его работа как главы государства — "терпеть это свинство и... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T13:20

2023-06-04T13:20

2023-06-04T15:06

в мире

сербия

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БЕЛГРАД, 4 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что получает по двести угроз убийством каждый день, но его работа как главы государства — "терпеть это свинство и гадости".Журналисты попросили его прокомментировать ситуацию с похожей на него куклой, повешенной на массовом протесте оппозиции накануне."Мне надоела ложь, что это принес кто-то со стороны. У них все эти годы были "виселицы", сейчас они принесли как будто повешенного. Моя работа — терпеть такое свинство и гадости. Я президент республики, и моя работа — терпеть угрозы смертью. Не знаю, преследуется ли это официально, служебно, что касается меня — каждый день более 200 угроз убийством в отношении меня. Когда вы президент, научитесь это терпеть", — заявил Вучич на брифинге.В стране сегодня отмечают День МВД и День полиции. Вучич вместе с главой ведомства Братиславом Гашичем начал день с осмотра оснащения, оружия и техники, включая вертолеты. Кроме того, они побывали в новом командно-оперативном центре МВД, связанном с четырьмя тысячами уличных видеокамер по всей стране. Перед президентом и министром принесли присягу выпускники образовательных учреждений полицейского ведомства, после чего состоялось награждение отличившихся за год сотрудников.Накануне в Белграде состоялись пятое массовое шествие и митинг противников политики действующих властей Сербии. Демонстранты около 18.00 (19.00 мск) собрались у здания Скупщины (парламента) и прошли по центральным улицам города, очертив "обруч" вокруг администрации президента в несколько кварталов. Официальных данных о числе участников нет, оппозиционные СМИ сообщили о более чем десяти тысячах манифестантов. К ним также обратились некоторые актеры, телеведущие и политики — оппоненты правящей партии и ее руководства.Организаторы также сообщили об инциденте с ультраправыми активистами. По их словам, националисты напали перед Скупщиной на человека, говорившего по-английски. Мужчина получил несколько затрещин, после чего ушел. Очередной протест планируется на следующее воскресенье 11 июня.В свою очередь, 26 мая в Белграде состоялся крупнейший митинг в поддержку президента Вучича и правительства. Несмотря на проливной дождь, по данным проправительственных СМИ, собралось 200 тысяч человек. Как ранее и обещал, Вучич на следующий день сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии, на который избрали главу минобороны Милоша Вучевича. Президент заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса, "для сохранения страны".Сербский лидер на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в стране не произойдет насильственной смены власти, как это было в Киеве в 2014 году. Вучич отметил, что спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие. — Прим. ред.) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в республике. По его словам, ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы.Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников.Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция состоялась 27 мая.Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875610626.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

https://ria.ru/20230603/kosovo-1875892304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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