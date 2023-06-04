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Киевские власти перешли в новую фазу истерии, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.06.2023
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16:28 04.06.2023
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Киевские власти перешли в новую фазу истерии, заявил Сальдо
Киевские власти перешли в новую фазу истерии, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.06.2023
Киевские власти перешли в новую фазу истерии, заявил Сальдо
Киевские власти перешли в "новую фазу военно-политической истерии", нужно быть готовыми к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, заявил РИА Новости врио... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:28
2023-06-04T16:28
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Киевские власти перешли в "новую фазу военно-политической истерии", нужно быть готовыми к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Враг перешёл в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может. Наши военные должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, а мирные граждане - к действиям по системе гражданской обороны", - сказал РИА Новости Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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херсонская область
россия
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
Киевские власти перешли в новую фазу истерии, заявил Сальдо

Сальдо заявил, что киевские власти перешли в новую фазу военно-политической истерии

© Фото : Владимир Сальдо / ВКВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Киевские власти перешли в "новую фазу военно-политической истерии", нужно быть готовыми к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Враг перешёл в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может. Наши военные должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, а мирные граждане - к действиям по системе гражданской обороны", - сказал РИА Новости Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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В миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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