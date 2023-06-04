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СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки - РИА Новости, 04.06.2023
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00:42 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/rybalka-1876017560.html
СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки
СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки
Четверо детей были найдены мертвыми в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T00:42
2023-06-04T00:42
квебек (провинция)
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Четверо детей были найдены мертвыми в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки, сообщает телеканал CBC. "Четверо детей обнаружены мертвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки", - пишет издание. Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия, когда группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде. По данным издания, после начала прилива часть людей смогла выбраться, однако остальных смыло. Спасателям пока не удалось найти еще одного мужчину. Его поиски продолжаются.
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квебек (провинция), в мире
Квебек (провинция), В мире
СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки

CBC: в Канаде четырех детей унесло течением во время рыбалки, их тела нашли в Квебеке

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады
Полиция Канады - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Полиция Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Четверо детей были найдены мертвыми в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки, сообщает телеканал CBC.
«
"Четверо детей обнаружены мертвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки", - пишет издание.
Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия, когда группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде.
По данным издания, после начала прилива часть людей смогла выбраться, однако остальных смыло.
Спасателям пока не удалось найти еще одного мужчину. Его поиски продолжаются.
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