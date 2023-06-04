https://ria.ru/20230604/rybalka-1876017560.html

СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки

СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки - РИА Новости, 04.06.2023

СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки

Четверо детей были найдены мертвыми в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T00:42

2023-06-04T00:42

2023-06-04T00:42

квебек (провинция)

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Четверо детей были найдены мертвыми в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки, сообщает телеканал CBC. "Четверо детей обнаружены мертвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки", - пишет издание. Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия, когда группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде. По данным издания, после начала прилива часть людей смогла выбраться, однако остальных смыло. Спасателям пока не удалось найти еще одного мужчину. Его поиски продолжаются.

https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html

квебек (провинция)

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квебек (провинция), в мире