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СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки
СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки - РИА Новости, 04.06.2023
СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки
Четверо детей были найдены мертвыми в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T00:42
2023-06-04T00:42
2023-06-04T00:42
квебек (провинция)
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Четверо детей были найдены мертвыми в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки, сообщает телеканал CBC. "Четверо детей обнаружены мертвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки", - пишет издание. Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия, когда группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде. По данным издания, после начала прилива часть людей смогла выбраться, однако остальных смыло. Спасателям пока не удалось найти еще одного мужчину. Его поиски продолжаются.
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квебек (провинция), в мире
Квебек (провинция), В мире
СМИ: в Канаде четверо детей погибли во время рыбалки
CBC: в Канаде четырех детей унесло течением во время рыбалки, их тела нашли в Квебеке