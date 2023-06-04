https://ria.ru/20230604/rossiya-1876113945.html
"Не позволил". Экс-агент MI6 рассказал, чего Запад не может простить Путину
"Не позволил". Экс-агент MI6 рассказал, чего Запад не может простить Путину - РИА Новости, 04.06.2023
"Не позволил". Экс-агент MI6 рассказал, чего Запад не может простить Путину
Западные элиты не могут простить президента России Владимира Путина за то, что он не позволил разграбить страну, заявил бывший разведчик из MI-6 Аластер Крук в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:44
2023-06-04T19:44
2023-06-04T20:07
политика
россия
сша
владимир путин
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные элиты не могут простить президента России Владимира Путина за то, что он не позволил разграбить страну, заявил бывший разведчик из MI-6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judge Napolitano."В ельцинскую эпоху Америка думала, что Россия уже находится в ее руках. Парни из Гарварда пришли туда и скупили и разграбили большую часть ресурсов. Так было до 1999 года. А затем пришел Путин и постепенно покончил с этим. И я думаю, (44-й президент США Барак. — Прим. ред.) Обама не смог простить его за это", — заявил Крук.По словам разведчика, западные партнеры надеялись, что к власти в России придет "очередной Ельцин", и финансовые элиты Соединенных Штатов смогут окончательно подчинить себе страну.Он также напомнил, что Путин "приструнил" зарвавшихся олигархов и вернул в государственную собственность месторождения полезных ископаемых и другие ресурсы и богатства России.
https://ria.ru/20230604/amerikanets-1876088819.html
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политика, россия, сша, владимир путин, британская разведывательная служба mi6
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Британская разведывательная служба MI6
"Не позволил". Экс-агент MI6 рассказал, чего Запад не может простить Путину
Экс-агент MI6 Крук: Запад никогда не простит Путину, что тот не позволил разграбить Россию