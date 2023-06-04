https://ria.ru/20230604/rossiya-1876032598.html

Россия в апреле стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Россия в апреле стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией - РИА Новости, 04.06.2023

Россия в апреле стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T08:03

2023-06-04T08:03

2023-06-04T11:33

экономика

россия

европа

швейцария

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция, следует из расчетов РИА Новости.Цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Наименьшая инфляция среди европейских государств в середине весны наблюдалась в Швейцарии — там цены на продовольствие выросли на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности. Темпы инфляции ниже десяти процентов наблюдались еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%). Самая высокая продуктовая инфляция в апреле фиксировалась в Венгрии, хотя она и немного замедлилась — до 39% с 45% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% были в Словакии (25,4%), Эстонии (23,4%), Сербии (23,1%), Украине (22,2%), Литве (21,9%) и Латвии (20,2%). В абсолютном большинстве европейских стран темпы роста цен на продукты замедлились, сильнее всего в Чехии, а также в Боснии и Герцеговине — в этих странах инфляция снизилась на 6,2 процентного пункта против показателя апреля 2022 года. При этом в Ирландии темпы инфляции в апреле не изменились, оставшись на максимальных с 1980-х годов значениях в 13,1%. Ускорился рост цен на продукты в двух странах: Исландии (на 0,2 п.п.) и Норвегии (1,9 п.п.). Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до апреля текущего года всего лишь один раз — в июне 2018 года, когда она составила 0,42%. Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за апрель. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.

https://ria.ru/20230531/benzin-1875405546.html

https://ria.ru/20230531/gaz-1875308876.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, швейцария