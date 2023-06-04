https://ria.ru/20230604/rogov-1876101069.html

Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении

Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.06.2023

Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские подразделения отразили атаку украинских солдат на Запорожском направлении, заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T17:43

2023-06-04T17:43

2023-06-04T19:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

владимир роговский

запорожская область

владимир рогов

т-72 "урал"

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские подразделения отразили атаку украинских солдат на Запорожском направлении, заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Сегодня около 12.00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа… Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса", — написал он в Telegram-канале.По словам Рогова, основные бои развернулись в направлении Новодаровки и Ровнополя, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное — Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное — Приютное). Он отметил, что в штурме участвовали порядка двух украинских мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, а также бронеавтомобили М1224 MaxxPro и HMMWV M1151A1.Как уточнил Рогов, ВСУ поначалу смогли продвинуться на расстояние около двухсот метров, потеряв при этом не менее двух танков, а также до полутора десятков солдат. Сейчас противника удалось отбросить с занятых позиций. Председатель общественного движения добавил, что украинские войска не прекращают попыток штурма, активные боевые действия продолжаются.О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230604/naemniki-1876096114.html

https://ria.ru/20230604/saldo-1876091312.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, владимир роговский, запорожская область, владимир рогов, т-72 "урал"