https://ria.ru/20230604/rogov-1876101069.html
Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.06.2023
Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские подразделения отразили атаку украинских солдат на Запорожском направлении, заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T17:43
2023-06-04T17:43
2023-06-04T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
владимир роговский
запорожская область
владимир рогов
т-72 "урал"
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские подразделения отразили атаку украинских солдат на Запорожском направлении, заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Сегодня около 12.00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа… Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса", — написал он в Telegram-канале.По словам Рогова, основные бои развернулись в направлении Новодаровки и Ровнополя, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное — Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное — Приютное). Он отметил, что в штурме участвовали порядка двух украинских мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, а также бронеавтомобили М1224 MaxxPro и HMMWV M1151A1.Как уточнил Рогов, ВСУ поначалу смогли продвинуться на расстояние около двухсот метров, потеряв при этом не менее двух танков, а также до полутора десятков солдат. Сейчас противника удалось отбросить с занятых позиций. Председатель общественного движения добавил, что украинские войска не прекращают попыток штурма, активные боевые действия продолжаются.О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230604/naemniki-1876096114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, владимир роговский, запорожская область, владимир рогов, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Роговский, Запорожская область, Владимир Рогов, Т-72 "Урал"
Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ с польскими наемниками на Запорожском направлении
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Российские подразделения отразили атаку украинских солдат на Запорожском направлении, заявил
председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сегодня около 12.00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа… Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса", — написал он в Telegram-канале.
По словам Рогова, основные бои развернулись в направлении Новодаровки и Ровнополя, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное — Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное — Приютное). Он отметил, что в штурме участвовали порядка двух украинских мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, а также бронеавтомобили М1224 MaxxPro и HMMWV M1151A1.
Как уточнил Рогов, ВСУ поначалу смогли продвинуться на расстояние около двухсот метров, потеряв при этом не менее двух танков, а также до полутора десятков солдат. Сейчас противника удалось отбросить с занятых позиций. Председатель общественного движения добавил, что украинские войска не прекращают попыток штурма, активные боевые действия продолжаются.
Польские наемники в ВСУ заявили, что участвовали в нападении на Россию
О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подчеркивал, что Москва
тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев
результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье
.
Киевские власти перешли в новую фазу истерии, заявил Сальдо