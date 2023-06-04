https://ria.ru/20230604/rebenok-1876086534.html

В Омской области мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора

В Омской области мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора - РИА Новости, 04.06.2023

В Омской области мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора

Двухлетний мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора К-700 в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T15:47

2023-06-04T15:47

2023-06-04T15:47

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 4 июн - РИА Новости. Двухлетний мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора К-700 в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по региону. Инцидент произошел вечером 3 июня в поселке Центрально-Любинский в частном доме. Мужчина с четырехлетней дочерью зашел в дом, чтобы включить девочке телевизор. Во дворе он оставил без присмотра игравшего в песочнице двухлетнего сына. "Мать ребенка в это время вышла за ограду. Когда родители через несколько минут вернулись, то обнаружили мальчика в наполненном водой колесе от К-700, расположенном в ограде. Ребенок утонул", - пояснили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что семья характеризуется положительно. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20230526/reka-1874274482.html

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омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омская область, россия