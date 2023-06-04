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В Омской области мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора
В Омской области мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора - РИА Новости, 04.06.2023
В Омской области мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора
Двухлетний мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора К-700 в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:47
2023-06-04T15:47
2023-06-04T15:47
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 4 июн - РИА Новости. Двухлетний мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора К-700 в Омской области, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по региону. Инцидент произошел вечером 3 июня в поселке Центрально-Любинский в частном доме. Мужчина с четырехлетней дочерью зашел в дом, чтобы включить девочке телевизор. Во дворе он оставил без присмотра игравшего в песочнице двухлетнего сына. "Мать ребенка в это время вышла за ограду. Когда родители через несколько минут вернулись, то обнаружили мальчика в наполненном водой колесе от К-700, расположенном в ограде. Ребенок утонул", - пояснили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что семья характеризуется положительно. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
В Омской области мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора
В Омской области двухлетний мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора
ОМСК, 4 июн - РИА Новости.
Двухлетний мальчик утонул в наполненном водой колесе от трактора К-700 в Омской области, рассказали в пресс-службе
СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел вечером 3 июня в поселке Центрально-Любинский в частном доме. Мужчина с четырехлетней дочерью зашел в дом, чтобы включить девочке телевизор. Во дворе он оставил без присмотра игравшего в песочнице двухлетнего сына.
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"Мать ребенка в это время вышла за ограду. Когда родители через несколько минут вернулись, то обнаружили мальчика в наполненном водой колесе от К-700, расположенном в ограде. Ребенок утонул", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что семья характеризуется положительно. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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