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Информация о ранении мирной жительницы в Горловке не подтвердилась - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/ranenie-1876053159.html
Информация о ранении мирной жительницы в Горловке не подтвердилась
Информация о ранении мирной жительницы в Горловке не подтвердилась - РИА Новости, 04.06.2023
Информация о ранении мирной жительницы в Горловке не подтвердилась
Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что информация о ранении мирной жительницы в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск не подтвердилась. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:14
2023-06-04T11:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что информация о ранении мирной жительницы в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск не подтвердилась. Ранее Приходько сообщал, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, пострадала мирная жительница. "К счастью, ранение мирной жительницы Горловки в результате украинской вооруженной агрессии не подтвердилось", - написал мэр в своем телеграм-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), населенный пункт Горловка обстреляли два раза: в 9.10 и 9.15, всего было выпущено 17 снарядов калибром 152 мм. Позднее сообщалось, что украинские войска также выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/belgorod-1876034598.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Информация о ранении мирной жительницы в Горловке не подтвердилась

Мэр Приходько: информация о ранении женщины в Горловке при обстрелах ВСУ не подтвердилась

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что информация о ранении мирной жительницы в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск не подтвердилась.
Ранее Приходько сообщал, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, пострадала мирная жительница.
"К счастью, ранение мирной жительницы Горловки в результате украинской вооруженной агрессии не подтвердилось", - написал мэр в своем телеграм-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), населенный пункт Горловка обстреляли два раза: в 9.10 и 9.15, всего было выпущено 17 снарядов калибром 152 мм. Позднее сообщалось, что украинские войска также выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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