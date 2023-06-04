https://ria.ru/20230604/ranenie-1876053159.html

Информация о ранении мирной жительницы в Горловке не подтвердилась

Информация о ранении мирной жительницы в Горловке не подтвердилась - РИА Новости, 04.06.2023

Информация о ранении мирной жительницы в Горловке не подтвердилась

Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что информация о ранении мирной жительницы в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск не подтвердилась. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T11:14

2023-06-04T11:14

2023-06-04T11:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что информация о ранении мирной жительницы в результате утреннего обстрела со стороны украинских войск не подтвердилась. Ранее Приходько сообщал, что украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, пострадала мирная жительница. "К счастью, ранение мирной жительницы Горловки в результате украинской вооруженной агрессии не подтвердилось", - написал мэр в своем телеграм-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), населенный пункт Горловка обстреляли два раза: в 9.10 и 9.15, всего было выпущено 17 снарядов калибром 152 мм. Позднее сообщалось, что украинские войска также выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230604/belgorod-1876034598.html

горловка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, иван приходько