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В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе - РИА Новости, 04.06.2023
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе
Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе, туда вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:29
2023-06-04T10:29
2023-06-04T10:29
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михаил мишустин
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе, туда вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "В перечень добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург: форт Константин, Английская набережная, набережная лейтенанта Шмидта", - говорится в сообщении. Планируется, что посещать Россию по единой электронной визе можно будет с 1 июля 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, санкт-петербург, правительство рф, новости - туризм
Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Санкт-Петербург, Правительство РФ, Новости - Туризм
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе
Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда по единой электронной визе