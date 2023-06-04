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В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе - РИА Новости, 04.06.2023
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Туризм
 
10:29 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/punkty-1876047458.html
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе - РИА Новости, 04.06.2023
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе
Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе, туда вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:29
2023-06-04T10:29
туризм
россия
михаил мишустин
санкт-петербург
правительство рф
новости - туризм
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе, туда вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "В перечень добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург: форт Константин, Английская набережная, набережная лейтенанта Шмидта", - говорится в сообщении. Планируется, что посещать Россию по единой электронной визе можно будет с 1 июля 2023 года.
https://ria.ru/20230125/vizy-1847328910.html
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россия, михаил мишустин, санкт-петербург, правительство рф, новости - туризм
Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Санкт-Петербург, Правительство РФ, Новости - Туризм
В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе

Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда по единой электронной визе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНабережная лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
Набережная лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Набережная лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе, туда вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"В перечень добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург: форт Константин, Английская набережная, набережная лейтенанта Шмидта", - говорится в сообщении.
Планируется, что посещать Россию по единой электронной визе можно будет с 1 июля 2023 года.
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