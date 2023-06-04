https://ria.ru/20230604/protesty-1876050709.html

В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов

В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов - РИА Новости, 04.06.2023

В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов

Протесты левых радикальных сил продолжались с субботы до раннего утра воскресенья на улицах Лейпцига, несколько полицейских пострадали в результате действий... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:53

2023-06-04T10:53

2023-06-04T10:53

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лейпциг

дрезден

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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Протесты левых радикальных сил продолжались с субботы до раннего утра воскресенья на улицах Лейпцига, несколько полицейских пострадали в результате действий участников запрещенного шествия, сообщает издание Focus. Ранее власти Лейпцига запретили запланированную на субботу демонстрацию сторонников осужденных левых экстремистов. Несмотря на запрет, по оценке полиции, на улицы города в субботу вечером вышло до 1500 радикалов. По данным Focus, ближе к часу ночи протестующие забросали камнями полицейский участок в центре города. "Двое полицейских, охранявших объект, получили ранения. В разных местах района были подожжены баррикады", - пишет издание. Отмечается, что утром в воскресенье полиция окружила до 500 радикалов, задержания продолжаются. В среду суд в Дрездене приговорил к тюремным срокам четырех членов левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских и правых групп. Сторонники левоэкстремистских организаций ранее угрожали масштабными акциями протеста в ответ на обвинительный приговор Лине Э., главе экстремистской группы, которая, несмотря на вердикт, была освобождена на период обжалования приговора.

https://ria.ru/20230603/sholts-1875903105.html

https://ria.ru/20230525/tank-1874224817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лейпциг, дрезден