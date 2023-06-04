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В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов - РИА Новости, 04.06.2023
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10:53 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/protesty-1876050709.html
В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов
В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов - РИА Новости, 04.06.2023
В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов
Протесты левых радикальных сил продолжались с субботы до раннего утра воскресенья на улицах Лейпцига, несколько полицейских пострадали в результате действий... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:53
2023-06-04T10:53
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Протесты левых радикальных сил продолжались с субботы до раннего утра воскресенья на улицах Лейпцига, несколько полицейских пострадали в результате действий участников запрещенного шествия, сообщает издание Focus. Ранее власти Лейпцига запретили запланированную на субботу демонстрацию сторонников осужденных левых экстремистов. Несмотря на запрет, по оценке полиции, на улицы города в субботу вечером вышло до 1500 радикалов. По данным Focus, ближе к часу ночи протестующие забросали камнями полицейский участок в центре города. "Двое полицейских, охранявших объект, получили ранения. В разных местах района были подожжены баррикады", - пишет издание. Отмечается, что утром в воскресенье полиция окружила до 500 радикалов, задержания продолжаются. В среду суд в Дрездене приговорил к тюремным срокам четырех членов левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских и правых групп. Сторонники левоэкстремистских организаций ранее угрожали масштабными акциями протеста в ответ на обвинительный приговор Лине Э., главе экстремистской группы, которая, несмотря на вердикт, была освобождена на период обжалования приговора.
https://ria.ru/20230603/sholts-1875903105.html
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в мире, лейпциг, дрезден
В мире, Лейпциг, Дрезден
В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов

В Лейпциге нескольких полицейских ранили во время протестов радикальных сил

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Протесты левых радикальных сил продолжались с субботы до раннего утра воскресенья на улицах Лейпцига, несколько полицейских пострадали в результате действий участников запрещенного шествия, сообщает издание Focus.
Ранее власти Лейпцига запретили запланированную на субботу демонстрацию сторонников осужденных левых экстремистов. Несмотря на запрет, по оценке полиции, на улицы города в субботу вечером вышло до 1500 радикалов.
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По данным Focus, ближе к часу ночи протестующие забросали камнями полицейский участок в центре города.
"Двое полицейских, охранявших объект, получили ранения. В разных местах района были подожжены баррикады", - пишет издание.
Отмечается, что утром в воскресенье полиция окружила до 500 радикалов, задержания продолжаются.
В среду суд в Дрездене приговорил к тюремным срокам четырех членов левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских и правых групп. Сторонники левоэкстремистских организаций ранее угрожали масштабными акциями протеста в ответ на обвинительный приговор Лине Э., главе экстремистской группы, которая, несмотря на вердикт, была освобождена на период обжалования приговора.
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