https://ria.ru/20230604/pozhar-1876058042.html
В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком
В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком - РИА Новости, 04.06.2023
В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком
Женщина с новорожденным ребенком погибли в пожаре в поселке Юктали в Тындинском округе, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:49
2023-06-04T11:49
2023-06-04T11:49
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Женщина с новорожденным ребенком погибли в пожаре в поселке Юктали в Тындинском округе, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. По данным управления МЧС России по Амурской области, двухквартирный жилой дом на частном подворье загорелся рано утром в воскресенье. Пожарные на момент прибытия обнаружили, что дом горит изнутри по всей площади открытым пламенем. По предварительной информации, пожар поздно обнаружили и сообщили о происшествии. В доме были обнаружены погибшие - женщина 1988 года рождения и новорожденный ребенок. Причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы. По факту пожара проводится доследственная проверка. "Прокуратурой организована проверка по факту пожара, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок", - сообщает прокуратура Приамурья. Как уточнили в следственном управлении СК по Амурской области, по предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности.
https://ria.ru/20230602/pozhar-1875830179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком
При пожаре в амурском поселке Юктали погибли женщина с новорожденным ребенком