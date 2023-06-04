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В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком - РИА Новости, 04.06.2023
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11:49 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876058042.html
В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком
В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком - РИА Новости, 04.06.2023
В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком
Женщина с новорожденным ребенком погибли в пожаре в поселке Юктали в Тындинском округе, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:49
2023-06-04T11:49
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Женщина с новорожденным ребенком погибли в пожаре в поселке Юктали в Тындинском округе, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. По данным управления МЧС России по Амурской области, двухквартирный жилой дом на частном подворье загорелся рано утром в воскресенье. Пожарные на момент прибытия обнаружили, что дом горит изнутри по всей площади открытым пламенем. По предварительной информации, пожар поздно обнаружили и сообщили о происшествии. В доме были обнаружены погибшие - женщина 1988 года рождения и новорожденный ребенок. Причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы. По факту пожара проводится доследственная проверка. "Прокуратурой организована проверка по факту пожара, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок", - сообщает прокуратура Приамурья. Как уточнили в следственном управлении СК по Амурской области, по предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности.
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амурская область
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происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье при пожаре погибли женщина с новорожденным ребенком

При пожаре в амурском поселке Юктали погибли женщина с новорожденным ребенком

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Женщина с новорожденным ребенком погибли в пожаре в поселке Юктали в Тындинском округе, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
По данным управления МЧС России по Амурской области, двухквартирный жилой дом на частном подворье загорелся рано утром в воскресенье. Пожарные на момент прибытия обнаружили, что дом горит изнутри по всей площади открытым пламенем. По предварительной информации, пожар поздно обнаружили и сообщили о происшествии.
В доме были обнаружены погибшие - женщина 1988 года рождения и новорожденный ребенок. Причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы. По факту пожара проводится доследственная проверка.
"Прокуратурой организована проверка по факту пожара, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок", - сообщает прокуратура Приамурья.
Как уточнили в следственном управлении СК по Амурской области, по предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности.
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ПроисшествияАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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