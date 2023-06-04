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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 04.06.2023 (обновлено: 15:42 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/poteri-1876077117.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 04.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 240 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика", РСЗО "Град" и РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:29
2023-06-04T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 240 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика", РСЗО "Град" и склады боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области. "За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град"", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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Минобороны РФ об уничтожении складов и командно-наблюдательных пунктов
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 240 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военные работают по позициям ВСУ
Российские военные работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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Российские военные работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 240 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика", РСЗО "Град" и склады боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области.
"За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град"", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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