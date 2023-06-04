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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 04.06.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 240 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика", РСЗО "Град" и РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:29
2023-06-04T14:29
2023-06-04T15:42
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 240 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика", РСЗО "Град" и склады боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области. "За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град"", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ об уничтожении складов и командно-наблюдательных пунктов
Брифинг Минобороны РФ
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 240 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях