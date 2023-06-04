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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 04.06.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 240 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика", РСЗО "Град" и РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:29

2023-06-04T14:29

2023-06-04T15:42

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 240 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика", РСЗО "Град" и склады боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области. "За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град"", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф