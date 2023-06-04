При украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель

Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавшем мирном жителе при украинском обстреле города
"В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель", - написал Приходько.
"В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель", - написал Приходько.
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