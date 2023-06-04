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При украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/postradavshiy-1876126097.html
При украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.06.2023
При украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T21:44
2023-06-04T21:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
зайцево
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее в воскресенье он информировал о гибели одного мирного жителя в поселке Зайцево в Горловке. &quot;В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель&quot;, - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель

Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавшем мирном жителе при украинском обстреле города

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны ВСУ
Последствия обстрела в Горловке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в Горловке со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее в воскресенье он информировал о гибели одного мирного жителя в поселке Зайцево в Горловке.
«

"В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный житель", - написал Приходько.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2023
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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