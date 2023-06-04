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Володин призвал расследовать убийства пленных красноармейцев в Польше

Володин призвал расследовать убийства пленных красноармейцев в Польше - РИА Новости, 04.06.2023

Володин призвал расследовать убийства пленных красноармейцев в Польше

Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии в начале XX века, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:06

2023-06-04T10:06

2023-06-04T15:02

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россия

вячеслав володин

юзеф пилсудский

генеральная прокуратура рф

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии в начале XX века, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. "Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров", — написал он. Володин отметил, что сегодняшние руководители Польши "исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России". Спикер ГД напомнил, что во времена правления Пилсудского в соседней стране совершались преступления против человечества. "В 1919-1921 годы более 30 тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Люди гибли из-за постоянного голода, холода и болезней. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские", — отметил Володин.По его словам, Варшава отказывается расследовать эти преступления, отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии. "Руководство Польши не способно признавать свои ошибки. Подобные кровавые преступления не имеют срока давности", — указал политик.Как добавил Володин, Россия должна сделать все, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты.

https://ria.ru/20230315/karateli-1857953320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, россия, вячеслав володин, юзеф пилсудский, генеральная прокуратура рф, госдума рф, в мире