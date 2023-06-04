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Володин призвал расследовать убийства пленных красноармейцев в Польше
Володин призвал расследовать убийства пленных красноармейцев в Польше - РИА Новости, 04.06.2023
Володин призвал расследовать убийства пленных красноармейцев в Польше
Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии в начале XX века, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:06
2023-06-04T10:06
2023-06-04T15:02
польша
россия
вячеслав володин
юзеф пилсудский
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госдума рф
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии в начале XX века, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. "Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров", — написал он. Володин отметил, что сегодняшние руководители Польши "исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России". Спикер ГД напомнил, что во времена правления Пилсудского в соседней стране совершались преступления против человечества. "В 1919-1921 годы более 30 тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Люди гибли из-за постоянного голода, холода и болезней. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские", — отметил Володин.По его словам, Варшава отказывается расследовать эти преступления, отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии. "Руководство Польши не способно признавать свои ошибки. Подобные кровавые преступления не имеют срока давности", — указал политик.Как добавил Володин, Россия должна сделать все, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты.
https://ria.ru/20230315/karateli-1857953320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, вячеслав володин, юзеф пилсудский, генеральная прокуратура рф, госдума рф, в мире
Польша, Россия, Вячеслав Володин, Юзеф Пилсудский, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, В мире
Володин призвал расследовать убийства пленных красноармейцев в Польше
Володин призвал расследовать убийства в Польше пленных красноармейцев в начале XX века
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии в начале XX века, заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
"Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров", — написал он.
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Володин отметил, что сегодняшние руководители Польши "исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского
, в основе политики которого была ненависть к России".
Спикер ГД напомнил, что во времена правления Пилсудского в соседней стране совершались преступления против человечества.
«
"В 1919-1921 годы более 30 тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Люди гибли из-за постоянного голода, холода и болезней. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские", — отметил Володин.
По его словам, Варшава отказывается расследовать эти преступления, отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии.
"Руководство Польши не способно признавать свои ошибки. Подобные кровавые преступления не имеют срока давности", — указал политик.
Как добавил Володин, Россия должна сделать все, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты.
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