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В Варшаве пройдет крупный марш протеста - РИА Новости, 04.06.2023
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00:50 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/polsha-1876017821.html
В Варшаве пройдет крупный марш протеста
В Варшаве пройдет крупный марш протеста - РИА Новости, 04.06.2023
В Варшаве пройдет крупный марш протеста
Крупная акция протеста оппозиции пройдет в столице Польши в воскресенье - марш, организованный лидером польской оппозиции, главой "Гражданской коалиции", бывшим РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T00:50
2023-06-04T00:50
польша
варшава
европа
дональд туск
анджей дуда
право и справедливость
в мире
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ВАРШАВА, 4 июн – РИА Новости. Крупная акция протеста оппозиции пройдет в столице Польши в воскресенье - марш, организованный лидером польской оппозиции, главой "Гражданской коалиции", бывшим главой Европейской комиссии Дональдом Туском, как ожидается, соберет несколько десятков тысяч человек. В своей заявке, поданной в мэрию польской столицы, организаторы указали максимальное число участников - 100 тысяч. Дата проведения марша выбрана не случайно: 4 июня 1989 года в Польше состоялись первые так называемые "частично свободные" парламентские выборы после Второй мировой войны. Призывая людей принять участие в акции протеста, Туск заявил, что марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS). "Именно здесь, в Варшаве, в полдень мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию и наши права", - заявил он. Лидер польской оппозиции добавил, что марш проводится против "дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу". Изначально лидеры других оппозиционных движений Польши намеревались дистанцироваться от участия в данном мероприятии, так как оппозиции пока не удается создать коалицию перед парламентскими выборами, которые должны состояться осенью. Однако, после того, как президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании парламентской комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность Польши решили присоединиться к маршу. Оппозиция опасается, что с помощью данной комиссии PiS будет отстранять своих противников от участия в выборах. В частности, об участии в марше заявили лидеры таких крупных политических партий, как "Польша 2050" Шимон Холовня и Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. "Мы хотим быть с теми, кто хочет свободных выборов", - заявил Холовня, объявляя о своем участии в марше. Сбор участников манифестации запланирован в 11.00 (12.00 мск) на Площади На Раздрожье. Отсюда в 12.00 (13.00) они двинутся колонной на Замковую площадь в историческом центре польской столицы. Безопасность во время марша будут обеспечивать не менее четырех тысяч полицейских.
https://ria.ru/20230604/frantsiya-1876016744.html
https://ria.ru/20230603/protest-1876014642.html
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польша, варшава, европа, дональд туск, анджей дуда, право и справедливость, в мире
Польша, Варшава, Европа, Дональд Туск, Анджей Дуда, Право и справедливость, В мире
В Варшаве пройдет крупный марш протеста

В Варшаве пройдет крупный марш протеста, оганизованный лидером оппозиции Туском

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице в Варшаве
Сотрудники полиции на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции на улице в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 июн – РИА Новости. Крупная акция протеста оппозиции пройдет в столице Польши в воскресенье - марш, организованный лидером польской оппозиции, главой "Гражданской коалиции", бывшим главой Европейской комиссии Дональдом Туском, как ожидается, соберет несколько десятков тысяч человек.
В своей заявке, поданной в мэрию польской столицы, организаторы указали максимальное число участников - 100 тысяч. Дата проведения марша выбрана не случайно: 4 июня 1989 года в Польше состоялись первые так называемые "частично свободные" парламентские выборы после Второй мировой войны. Призывая людей принять участие в акции протеста, Туск заявил, что марш организован в знак протеста против экономических и политических действий правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS).
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"Именно здесь, в Варшаве, в полдень мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию и наши права", - заявил он.
Лидер польской оппозиции добавил, что марш проводится против "дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу".
Изначально лидеры других оппозиционных движений Польши намеревались дистанцироваться от участия в данном мероприятии, так как оппозиции пока не удается создать коалицию перед парламентскими выборами, которые должны состояться осенью. Однако, после того, как президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании парламентской комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность Польши решили присоединиться к маршу. Оппозиция опасается, что с помощью данной комиссии PiS будет отстранять своих противников от участия в выборах. В частности, об участии в марше заявили лидеры таких крупных политических партий, как "Польша 2050" Шимон Холовня и Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы хотим быть с теми, кто хочет свободных выборов", - заявил Холовня, объявляя о своем участии в марше.
Сбор участников манифестации запланирован в 11.00 (12.00 мск) на Площади На Раздрожье. Отсюда в 12.00 (13.00) они двинутся колонной на Замковую площадь в историческом центре польской столицы. Безопасность во время марша будут обеспечивать не менее четырех тысяч полицейских.
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