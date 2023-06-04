https://ria.ru/20230604/podzhog-1876069832.html
В Челябинской области предотвратили попытку поджога
В Челябинской области предотвратили попытку поджога - РИА Новости, 04.06.2023
В Челябинской области предотвратили попытку поджога
Задержан подозреваемый в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области, сообщили РИА Новости в воскресенье в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:32
2023-06-04T13:32
2023-06-04T13:37
происшествия
россия
челябинская область
магнитогорск
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Задержан подозреваемый в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УФСБ России по региону. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с региональной полицией предотвращено уничтожение одного из территориальных органов Минобороны РФ, а также объекта транспортной инфраструктуры – военного комиссариата в Магнитогорске и участка Южно-Уральской железной дороги. "Гражданин, подозреваемый в причастности к совершенным деяниям, задержан", - подтвердили в пресс-службе. Источник РИА Новости уточнил, что задержанный действовал в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт), ст. 281 (диверсия), предусматривающие максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный срок заключения соответственно, добавил источник. Центральным районным судом Челябинска задержанному будет избрана мера пресечения, пояснил он.
https://ria.ru/20230517/podzhog-1872327367.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, челябинская область, магнитогорск
Происшествия, Россия, Челябинская область, Магнитогорск
В Челябинской области предотвратили попытку поджога
В Челябинской области предотвратили попытку поджога и диверсию на железной дороге