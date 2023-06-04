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Авиакомпания "Победа" подтвердила повреждение самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 04.06.2023
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Туризм
 
17:41 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/pobeda-1876100597.html
Авиакомпания "Победа" подтвердила повреждение самолета в аэропорту Сочи
Авиакомпания "Победа" подтвердила повреждение самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 04.06.2023
Авиакомпания "Победа" подтвердила повреждение самолета в аэропорту Сочи
Самолёт авиакомпании "Победа", который должен был выполнять рейс Сочи-Екатеринбург, повредила спецтехника аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T17:41
2023-06-04T17:41
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Победа", который должен был выполнять рейс Сочи-Екатеринбург, повредила спецтехника аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера. Ранее в СМИ появилось сообщение о транспортном происшествии с самолетом, "в который внезапно врезался тягач, перевозящий багажные телеги". Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку по факту инцидента в аэропорту. СК уточнял, что из пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, следователи оценивают ущерб. "Во время посадки клиентов на борт самолета для выполнения рейса DP339 Сочи-Екатеринбург от 3.06.2023 поступила информация о повреждении воздушного судна спецтехникой аэропорта. Угрозы жизни и здоровью клиентов не было", - говорится в сообщении. Как уточняется, клиенты были пересажены на резервное воздушное судно. Рейс выполнен с задержкой по вылету в 30 минут.
https://ria.ru/20230601/samolet-1875458491.html
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новости - туризм, происшествия, сочи, краснодарский край, победа (авиакомпания)
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Победа (авиакомпания)
Авиакомпания "Победа" подтвердила повреждение самолета в аэропорту Сочи

Авиакомпания "Победа" подтвердила, что ее самолет в Сочи повредила спецтехника

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Победа", который должен был выполнять рейс Сочи-Екатеринбург, повредила спецтехника аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера.
Ранее в СМИ появилось сообщение о транспортном происшествии с самолетом, "в который внезапно врезался тягач, перевозящий багажные телеги". Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку по факту инцидента в аэропорту. СК уточнял, что из пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, следователи оценивают ущерб.
"Во время посадки клиентов на борт самолета для выполнения рейса DP339 Сочи-Екатеринбург от 3.06.2023 поступила информация о повреждении воздушного судна спецтехникой аэропорта. Угрозы жизни и здоровью клиентов не было", - говорится в сообщении.
Как уточняется, клиенты были пересажены на резервное воздушное судно. Рейс выполнен с задержкой по вылету в 30 минут.
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