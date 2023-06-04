https://ria.ru/20230604/plennye-1876097598.html
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ - РИА Новости, 04.06.2023
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T17:15
2023-06-04T17:15
2023-06-04T17:27
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
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БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ)."Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных… Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 - МАПП Шебекино, гарантирую безопасность", - сказал Гладков в видеообращении.
https://ria.ru/20230604/naemniki-1876096114.html
белгородская область
шебекино
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ
Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ
2023-06-04T17:15
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, белгородская область, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ