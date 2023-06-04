https://ria.ru/20230604/plennye-1876097598.html

Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ

Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ - РИА Новости, 04.06.2023

Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T17:15

2023-06-04T17:15

2023-06-04T17:27

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

шебекино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876098868_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc8af6b85f8717720503e579642cde35.jpg

БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ)."Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных… Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 - МАПП Шебекино, гарантирую безопасность", - сказал Гладков в видеообращении.

https://ria.ru/20230604/naemniki-1876096114.html

белгородская область

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ 2023-06-04T17:15 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область, шебекино