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Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 04.06.2023 (обновлено: 17:27 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/plennye-1876097598.html
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ - РИА Новости, 04.06.2023
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T17:15
2023-06-04T17:27
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
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БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ)."Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных… Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 - МАПП Шебекино, гарантирую безопасность", - сказал Гладков в видеообращении.
https://ria.ru/20230604/naemniki-1876096114.html
белгородская область
шебекино
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Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ
Обращение к жителям Белгородской области губернатора Гладкова после видео украинской ДРГ
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вячеслав гладков, белгородская область, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ

Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в телеграм-канале, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ).
"Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных… Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 - МАПП Шебекино, гарантирую безопасность", - сказал Гладков в видеообращении.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьШебекино
 
 
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