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Во Франции опубликовали первые постановления по пенсионной реформе - РИА Новости, 04.06.2023
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15:31 04.06.2023 (обновлено: 15:38 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/pensiya-1876084352.html
Во Франции опубликовали первые постановления по пенсионной реформе
Во Франции опубликовали первые постановления по пенсионной реформе - РИА Новости, 04.06.2023
Во Франции опубликовали первые постановления по пенсионной реформе
Два первых постановления об осуществлении пенсионной реформы во Франции, в том числе о повышении возраста выхода на пенсию, опубликованы в официальном вестнике... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:31
2023-06-04T15:38
в мире
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Два первых постановления об осуществлении пенсионной реформы во Франции, в том числе о повышении возраста выхода на пенсию, опубликованы в официальном вестнике правительства страны. В документах говорится, в частности, о "повышении возраста выхода на пенсию, ускорении темпов повышения продолжительности программ страхования и механизмах досрочного выхода на пенсию". В документах перечислены положения, касающиеся "активных категорий" госслужбы, (в том числе пожарных, полицейских, авиадиспетчеров), которые все еще могут выйти на пенсию до 64 лет, но чей возраст законного выхода на пенсию также будет повышен, а также лиц, которые начали работать рано, но отработали положенные 43 года. В субботу газета Figaro сообщила, что на манифестациях против пенсионной реформы во Франции 6 июня ожидают до 600 тысяч человек. В январе власти Франции анонсировали проект пенсионной реформы, что вызвало волну массовых протестов в стране. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого акции протеста стали более ожесточенными, полиция начала все чаще использовать слезоточивый газ и водометы для разгона манифестаций. Конституционный совет Франции 14 апреля окончательно одобрил ключевую статью законопроекта, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране к 2030 году.
https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html
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в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Во Франции опубликовали первые постановления по пенсионной реформе

Во Франции опубликовали два первых постановления об осуществлении пенсионной реформы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Париж, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Два первых постановления об осуществлении пенсионной реформы во Франции, в том числе о повышении возраста выхода на пенсию, опубликованы в официальном вестнике правительства страны.
В документах говорится, в частности, о "повышении возраста выхода на пенсию, ускорении темпов повышения продолжительности программ страхования и механизмах досрочного выхода на пенсию".
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В документах перечислены положения, касающиеся "активных категорий" госслужбы, (в том числе пожарных, полицейских, авиадиспетчеров), которые все еще могут выйти на пенсию до 64 лет, но чей возраст законного выхода на пенсию также будет повышен, а также лиц, которые начали работать рано, но отработали положенные 43 года.
В субботу газета Figaro сообщила, что на манифестациях против пенсионной реформы во Франции 6 июня ожидают до 600 тысяч человек.
В январе власти Франции анонсировали проект пенсионной реформы, что вызвало волну массовых протестов в стране. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого акции протеста стали более ожесточенными, полиция начала все чаще использовать слезоточивый газ и водометы для разгона манифестаций. Конституционный совет Франции 14 апреля окончательно одобрил ключевую статью законопроекта, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране к 2030 году.
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