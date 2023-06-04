https://ria.ru/20230604/oteli-1876032220.html

Названы города, где находятся отели с самыми высокими оценками

Названы города, где находятся отели с самыми высокими оценками - РИА Новости, 04.06.2023

Названы города, где находятся отели с самыми высокими оценками

Путешественники по России ставят самые высокие оценки гостиницам Зеленоградска (Калининградская область) и Смоленска, а за рубежом туристам больше всего... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T07:44

2023-06-04T07:44

2023-06-04T07:54

туризм

зеленоградск

калининградская область

смоленск

отдых в россии

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Путешественники по России ставят самые высокие оценки гостиницам Зеленоградска (Калининградская область) и Смоленска, а за рубежом туристам больше всего нравятся отели Сухума и Флоренции, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Сервис составил рейтинг российских и зарубежных городов, где, по мнению путешественников, находятся отели с самыми высокими оценками. "Интересно, что в список не попали столицы и мегаполисы, но при этом в топ-10 вошло много курортных направлений. Гостиницы с самыми высокими оценками оказались в Зеленоградске: в среднем отели в этом курортном городе Калининградской области набирают 9,19 из 10 баллов. Второе место занял Смоленск (8,99 балла)", - рассказали в компании. Там отметили, что на третьей строчке находится Калининград, гостиницы которого набрали 8,84 балла. Кроме того, в списке оказались Красная Поляна (средняя оценка отелей там составляет 8,91), Эстосадок (8,77), Мурманск (8,73), Чебоксары (8,63), Омск (8,63), Уфа (8,61) и Тюмень (8,54). Что касается зарубежных направлений, то больше всего, по данным сервиса, путешественникам нравятся гостиницы в Сухуме: они набрали 9,02 балла из 10. "Следом за ним идёт Флоренция с оценкой 9 и Вантаа с 8,80. В топе также оказались Рига (средний балл отелей там составил 8,55), Вена (8,53), Хельсинки (8,50), Лиссабон (8,48), Вильнюс (8,46), Тбилиси (8,41) и Ереван (8,39)", - добавили аналитики OneTwoTrip.

https://ria.ru/20230604/turtsiya-1875805553.html

https://ria.ru/20230602/oteli-1875753897.html

зеленоградск

калининградская область

смоленск

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зеленоградск, калининградская область, смоленск, отдых в россии