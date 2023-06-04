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В Вене начались официальные переговоры альянса ОПЕК+
В Вене начались официальные переговоры альянса ОПЕК+ - РИА Новости, 04.06.2023
В Вене начались официальные переговоры альянса ОПЕК+
Альянс ОПЕК+ начал официальные переговоры в Вене после нескольких часов неформальных обсуждений, сообщили РИА Новости два источника в делегациях. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:38
2023-06-04T18:38
2023-06-04T18:39
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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Альянс ОПЕК+ начал официальные переговоры в Вене после нескольких часов неформальных обсуждений, сообщили РИА Новости два источника в делегациях.Ранее страны в неофициальном формате несколько часов обсуждали возможность дополнительного сокращения добычи, сообщал РИА Новости делегат из ОПЕК+."Переговоры начались", - отметил один из собеседников. Другой сообщил, что неофициальные обсуждения перешли во встречу всех глав делегаций ОПЕК+.Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки - также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.
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опек, вена, экономика, саудовская аравия, россия, цены на нефть, в мире, опек+
ОПЕК, Вена, Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Цены на нефть, В мире, ОПЕК+
В Вене начались официальные переговоры альянса ОПЕК+
В Вене начались официальные переговоры альянса ОПЕК+ после неформальных обсуждений