https://ria.ru/20230604/opek-1876071387.html

Саудовский министр заинтриговал журналистов перед началом встречи ОПЕК+

Саудовский министр заинтриговал журналистов перед началом встречи ОПЕК+ - РИА Новости, 04.06.2023

Саудовский министр заинтриговал журналистов перед началом встречи ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в преддверии заседаний ОПЕК+ в Вене вновь попытался заинтриговать рынок и журналистов,... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T13:45

2023-06-04T13:45

2023-06-04T15:54

экономика

саудовская аравия

салман бен абдель азиз аль сауд

опек+

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ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в преддверии заседаний ОПЕК+ в Вене вновь попытался заинтриговать рынок и журналистов, заявив, что никому не известны темы обсуждений альянса. "Вы даже не представляете, что мы обсуждаем", — сказал он.Так министр ответил на вопрос журналистов о возможности изменения базовых уровней отсчета сокращения добычи по сделке ОПЕК+. В воскресенье в Вене состоятся заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча всех глав делегаций альянса, которые обсудят рынок нефти и примут решение по целесообразности корректировки нефтяного соглашения. Накануне состоялось заседание конференции ОПЕК. Как заявил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния, страны организации не обсуждали на нем опции сокращения добычи нефти, поскольку это тема встречи всего альянса ОПЕК+. При этом саудовской министр, прибыв на то заседание, заявил, что ОПЕК обсудит "многое и захватывающее". Хотя изначально никаких изменений в параметрах нефтяной сделки не ожидалось, в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ среди прочих опций обсуждает дополнительное сокращение добычи на миллион баррелей в сутки. Агентство также позднее заявило о возможности изменения базового уровня добычи, от которого отсчитываются сокращения, в частности его повышение для ОАЭ. Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран — членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки — также до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.

https://ria.ru/20230602/opek-1875794824.html

саудовская аравия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, саудовская аравия, салман бен абдель азиз аль сауд, опек+