https://ria.ru/20230604/onufriy-1876132943.html

Предстоятель УПЦ совершил литургию в Киево-Печерской лавре

Предстоятель УПЦ совершил литургию в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 04.06.2023

Предстоятель УПЦ совершил литургию в Киево-Печерской лавре

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в праздник Святой Троицы совершил литургию в храме преподобного... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T23:39

2023-06-04T23:39

2023-06-04T23:39

религия

украина

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в праздник Святой Троицы совершил литургию в храме преподобного Агапита Печерского на территории Киево-Печерской лавры, храм был полон людей, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником Святой Троицы. Храм был заполнен прихожанами, несмотря на гонения, которые сейчас осуществляет украинская власть в отношении УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, в отношении некоторых введены государственные санкции. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. Также власти Украины пытаются изгнать духовенство УПЦ из Киево-Печерской лавры - древнейшего на Руси монастыря. Он был национализирован еще советской властью, потом в 80-е годы XX века его постройки постепенно стали отдавать в пользование, но не в собственность Церкви. А в 2023 году Минкультуры Украины разорвало договор аренды с монастырем и начало отбирать храмы. Сейчас наместник лавры находится под домашним арестом, а монастырь подал в суд иск, заявив о незаконности разрыва договора аренды украинскими властями. Министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. День Святой Троицы - один из "двунадесятых", 12 главных церковных праздников. Дата подвижная, отмечается на 50-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, после Своего Воскресения Иисус Христос являлся людям, после чего вознесся на небо (праздник Вознесения Христова). Как сказано в Священном Писании, Христос проповедовал, что для апостолов будет лучше, если Он уйдет, так как в противном случае "утешитель (Дух Святой - ред.) не приидет к вам" (Ин.16:7). Церковь говорит, что Дух сошел через десять дней после Вознесения и через пятьдесят - после Воскресения: в День Святой Троицы. Отсюда второе названия праздника - Пятидесятница. После этого апостолы заговорили на разных языках и распространили учение Христа в мире. Поэтому Троица - сошествие Святого Духа - считается рождением христианской церкви.

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украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире, владимир зеленский, михаил подоляк