https://ria.ru/20230604/obstrel-1876126986.html
При обстреле Горловки повреждено здание Центра технического творчества
При обстреле Горловки повреждено здание Центра технического творчества - РИА Новости, 04.06.2023
При обстреле Горловки повреждено здание Центра технического творчества
Здание Центра технического творчества получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T22:03
2023-06-04T22:03
2023-06-04T22:03
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc5b1fa5d103cd5a74bbff524ac8d53f.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Здание Центра технического творчества получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) поврежден Центр технического творчества города Горловки", - написал мэр в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в воскресенье сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших с 9.10 по 20.57 38 снарядов калибром 152 миллиметра, а также 26 ракет из РСЗО. Как сообщил Приходько, в результате обстрелов Горловки один мирный житель погиб и еще один получил ранения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/udar-1876092424.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a06a17deb08b27f7b717f5fe7cc065f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки повреждено здание Центра технического творчества
Мэр Приходько: при обстреле Горловки повреждено здание Центра технического творчества