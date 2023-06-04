https://ria.ru/20230604/obstrel-1876126986.html

При обстреле Горловки повреждено здание Центра технического творчества

При обстреле Горловки повреждено здание Центра технического творчества - РИА Новости, 04.06.2023

При обстреле Горловки повреждено здание Центра технического творчества

Здание Центра технического творчества получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T22:03

2023-06-04T22:03

2023-06-04T22:03

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc5b1fa5d103cd5a74bbff524ac8d53f.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Здание Центра технического творчества получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) поврежден Центр технического творчества города Горловки", - написал мэр в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в воскресенье сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших с 9.10 по 20.57 38 снарядов калибром 152 миллиметра, а также 26 ракет из РСЗО. Как сообщил Приходько, в результате обстрелов Горловки один мирный житель погиб и еще один получил ранения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230604/udar-1876092424.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько