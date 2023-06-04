https://ria.ru/20230604/obstrel-1876108424.html
Подросток рассказал, как попал под обстрел возле своего дома в Соболевке
Подросток рассказал, как попал под обстрел возле своего дома в Соболевке - РИА Новости, 04.06.2023
Подросток рассказал, как попал под обстрел возле своего дома в Соболевке
Подросток Вадим рассказал РИА Новости, как с друзьями в пятницу попал под обстрел возле своего дома в селе Соболевка Белгородской области, отделавшись царапиной РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:02
2023-06-04T19:02
2023-06-04T19:56
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подросток Вадим рассказал РИА Новости, как с друзьями в пятницу попал под обстрел возле своего дома в селе Соболевка Белгородской области, отделавшись царапиной и испугом. В момент обстрела Вадим гулял с друзьями неподалеку от дома. "Свист начался, потом мы втроем легли, и начались взрывы. Когда закончился обстрел, сразу побежали в дома свои… Страшно было. Легли, руками прикрылись, ждали окончания обстрела", - сообщил Вадим. Снаряды попали в дома в нескольких десятках метров от места, где гулял Вадим с друзьями. Подростка зацепило осколком, на пояснице осталась неглубокая царапина. При этом парень сильно испугался, говорит, что около дня приходил в себя. "Сейчас уже успокоился. Пил успокоительные", - добавил Вадим. Родственники мальчика в момент обстрела находились дома. "При обстреле выскочить не могли, потому что в дверь осколки летели. Только перестало, выскочили на улицу, он отозвался, то есть жив. Все нормально… Как ребенок остался жив, до сих пор все удивляются", - рассказал РИА Новости дядя Вадима Дмитрий Стрижаков. По словам мужчины, дом, в котором живет Вадим, сильно посекло осколками, повредило окна, входную дверь и кровлю. В пятницу вечером, сразу после обстрела Соболевки, Гладков сообщал, что два человека погибли, шестеро пострадали. Сообщалось, что в числе пострадавших двое детей - мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875871574.html
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Подросток из Соболевки о том, как попал под обстрел
Подросток из Соболевки рассказал РИА Новости, как попал под обстрел с друзьями. К счастью, он догадался упасть на землю, укрыться и переждать взрывы.
2023-06-04T19:02
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происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
Подросток рассказал, как попал под обстрел возле своего дома в Соболевке
Подросток рассказал, как попал под обстрел возле своего дома в белгородской Соболевке
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подросток Вадим рассказал РИА Новости, как с друзьями в пятницу попал под обстрел возле своего дома в селе Соболевка Белгородской области, отделавшись царапиной и испугом.
В момент обстрела Вадим гулял с друзьями неподалеку от дома. "Свист начался, потом мы втроем легли, и начались взрывы. Когда закончился обстрел, сразу побежали в дома свои… Страшно было. Легли, руками прикрылись, ждали окончания обстрела", - сообщил Вадим.
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Снаряды попали в дома в нескольких десятках метров от места, где гулял Вадим с друзьями. Подростка зацепило осколком, на пояснице осталась неглубокая царапина. При этом парень сильно испугался, говорит, что около дня приходил в себя. "Сейчас уже успокоился. Пил успокоительные", - добавил Вадим.
Родственники мальчика в момент обстрела находились дома. "При обстреле выскочить не могли, потому что в дверь осколки летели. Только перестало, выскочили на улицу, он отозвался, то есть жив. Все нормально… Как ребенок остался жив, до сих пор все удивляются", - рассказал РИА Новости дядя Вадима Дмитрий Стрижаков.
По словам мужчины, дом, в котором живет Вадим, сильно посекло осколками, повредило окна, входную дверь и кровлю.
В пятницу вечером, сразу после обстрела Соболевки, Гладков сообщал, что два человека погибли, шестеро пострадали. Сообщалось, что в числе пострадавших двое детей - мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза.
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