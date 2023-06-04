https://ria.ru/20230604/obstrel-1876108424.html

Подросток рассказал, как попал под обстрел возле своего дома в Соболевке

Подросток рассказал, как попал под обстрел возле своего дома в Соболевке - РИА Новости, 04.06.2023

Подросток рассказал, как попал под обстрел возле своего дома в Соболевке

Подросток Вадим рассказал РИА Новости, как с друзьями в пятницу попал под обстрел возле своего дома в селе Соболевка Белгородской области, отделавшись царапиной РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T19:02

2023-06-04T19:02

2023-06-04T19:56

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876114976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9661befab48598e3d18dbb81ff7cf535.jpg

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подросток Вадим рассказал РИА Новости, как с друзьями в пятницу попал под обстрел возле своего дома в селе Соболевка Белгородской области, отделавшись царапиной и испугом. В момент обстрела Вадим гулял с друзьями неподалеку от дома. "Свист начался, потом мы втроем легли, и начались взрывы. Когда закончился обстрел, сразу побежали в дома свои… Страшно было. Легли, руками прикрылись, ждали окончания обстрела", - сообщил Вадим. Снаряды попали в дома в нескольких десятках метров от места, где гулял Вадим с друзьями. Подростка зацепило осколком, на пояснице осталась неглубокая царапина. При этом парень сильно испугался, говорит, что около дня приходил в себя. "Сейчас уже успокоился. Пил успокоительные", - добавил Вадим. Родственники мальчика в момент обстрела находились дома. "При обстреле выскочить не могли, потому что в дверь осколки летели. Только перестало, выскочили на улицу, он отозвался, то есть жив. Все нормально… Как ребенок остался жив, до сих пор все удивляются", - рассказал РИА Новости дядя Вадима Дмитрий Стрижаков. По словам мужчины, дом, в котором живет Вадим, сильно посекло осколками, повредило окна, входную дверь и кровлю. В пятницу вечером, сразу после обстрела Соболевки, Гладков сообщал, что два человека погибли, шестеро пострадали. Сообщалось, что в числе пострадавших двое детей - мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза.

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875871574.html

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875735000.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подросток из Соболевки о том, как попал под обстрел Подросток из Соболевки рассказал РИА Новости, как попал под обстрел с друзьями. К счастью, он догадался упасть на землю, укрыться и переждать взрывы. 2023-06-04T19:02 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область