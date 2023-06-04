Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.06.2023 (обновлено: 16:54 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876078392.html
В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища
В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища - РИА Новости, 04.06.2023
В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища
Из-за прямых попаданий снарядов при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино возникли возгорания около рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, сообщил... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:42
2023-06-04T16:54
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
муром
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:316:960:856_1920x0_80_0_0_eaa369d2e981153d0263aed84746ae0f.jpg
БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Из-за прямых попаданий снарядов при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино возникли возгорания около рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.&quot;Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино&quot;, — написал губернатор.Он добавил, что на место обстрела выехали оперативные службы.Кроме того, при обстреле села Муром украинский снаряд попал в дом, жители которого ранее уже покинули населенный пункт. Возгорания нет. В Новой Таволжанке снаряды повредили крышу четырехэтажки, жители которой также покинули село. Кроме того, пострадали Дом культуры и центральная площадь. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Гладков.По его словам, за сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 519 снарядов.В Шебекино многочисленные повреждения получили административные и коммерческие объекты, в селе Графовка пострадали два домовладения, в селе Безлюдовка — два автомобиля. Село Муром за минувшие сутки обстреляли 52 раза, там значительные повреждения получили административное здание, школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. В Новой Таволжанке зафиксировали 102 прилета, при этом пострадали 60 частных домовладений.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ.В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875957625.html
https://ria.ru/20230604/pvo-1876063433.html
шебекино
муром
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:226:960:946_1920x0_80_0_0_32a81fff72cf6f01ea50204e0a7773ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, вячеслав гладков, муром, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Муром, Вооруженные силы Украины, Украина
В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино

© Фото из соцсетейДым на улице в Шебекино
Дым на улице в Шебекино
© Фото из соцсетей
Дым на улице в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Из-за прямых попаданий снарядов при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино возникли возгорания около рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«

"Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино", — написал губернатор.

Он добавил, что на место обстрела выехали оперативные службы.
Кроме того, при обстреле села Муром украинский снаряд попал в дом, жители которого ранее уже покинули населенный пункт. Возгорания нет.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Два человека погибли при обстрелах в Белгородской области
3 июня, 15:35
В Новой Таволжанке снаряды повредили крышу четырехэтажки, жители которой также покинули село. Кроме того, пострадали Дом культуры и центральная площадь.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Гладков.
По его словам, за сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 519 снарядов.
В Шебекино многочисленные повреждения получили административные и коммерческие объекты, в селе Графовка пострадали два домовладения, в селе Безлюдовка — два автомобиля.
Село Муром за минувшие сутки обстреляли 52 раза, там значительные повреждения получили административное здание, школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
В Новой Таволжанке зафиксировали 102 прилета, при этом пострадали 60 частных домовладений.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ.
В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.
Работа ПВО в небе над Белгородом
Над Белгородом сработала система ПВО
Вчера, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВячеслав ГладковМуромВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала