https://ria.ru/20230604/obstrel-1876078392.html

В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища

В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища - РИА Новости, 04.06.2023

В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища

Из-за прямых попаданий снарядов при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино возникли возгорания около рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, сообщил... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:42

2023-06-04T14:42

2023-06-04T16:54

специальная военная операция на украине

шебекино

вячеслав гладков

муром

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:316:960:856_1920x0_80_0_0_eaa369d2e981153d0263aed84746ae0f.jpg

БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Из-за прямых попаданий снарядов при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино возникли возгорания около рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино", — написал губернатор.Он добавил, что на место обстрела выехали оперативные службы.Кроме того, при обстреле села Муром украинский снаряд попал в дом, жители которого ранее уже покинули населенный пункт. Возгорания нет. В Новой Таволжанке снаряды повредили крышу четырехэтажки, жители которой также покинули село. Кроме того, пострадали Дом культуры и центральная площадь. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Гладков.По его словам, за сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 519 снарядов.В Шебекино многочисленные повреждения получили административные и коммерческие объекты, в селе Графовка пострадали два домовладения, в селе Безлюдовка — два автомобиля. Село Муром за минувшие сутки обстреляли 52 раза, там значительные повреждения получили административное здание, школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. В Новой Таволжанке зафиксировали 102 прилета, при этом пострадали 60 частных домовладений.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ.В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875957625.html

https://ria.ru/20230604/pvo-1876063433.html

шебекино

муром

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, вячеслав гладков, муром, вооруженные силы украины, украина