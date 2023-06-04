В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища

БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Из-за прямых попаданий снарядов при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино возникли возгорания около рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино", — написал губернатор.Он добавил, что на место обстрела выехали оперативные службы.Кроме того, при обстреле села Муром украинский снаряд попал в дом, жители которого ранее уже покинули населенный пункт. Возгорания нет. В Новой Таволжанке снаряды повредили крышу четырехэтажки, жители которой также покинули село. Кроме того, пострадали Дом культуры и центральная площадь. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Гладков.По его словам, за сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 519 снарядов.В Шебекино многочисленные повреждения получили административные и коммерческие объекты, в селе Графовка пострадали два домовладения, в селе Безлюдовка — два автомобиля. Село Муром за минувшие сутки обстреляли 52 раза, там значительные повреждения получили административное здание, школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. В Новой Таволжанке зафиксировали 102 прилета, при этом пострадали 60 частных домовладений.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ.В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.
БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Из-за прямых попаданий снарядов при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино возникли возгорания около рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
В Новой Таволжанке зафиксировали 102 прилета, при этом пострадали 60 частных домовладений.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ.
В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. В городе полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.
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